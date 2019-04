Polt Péter elárulta, miért nem a Legfőbb Ügyészség nyomozott az Elios-ügyben

Varju László, a Demokratikus Koalíció képviselője írásbeli kérdést tett fel a legfőbb ügyésznek, arról érdeklődött, miért nem a Legfőbb Ügyészség nyomozott az Elios-ügyben. Ez csak lehetőség, nem kötelezettség, válaszolta Polt Péter - erről a Népszava ír.

A legfőbb ügyész először a 2018 júliusában elfogadott új Büntetőeljárási törvényre (Be.) hivatkozott, ami a nyomozást két részre osztotta: az első, felderítési szakasz a gyanúsított kihallgatásáig tart, és a rendőrség hatáskörébe tartozik, ebben a szakaszban az ügyészségnek csak felügyeleti joga van – az irányítást a második, vizsgálati szakaszban veszik a rendőröktől.

Mivel a rendőrség a gyanúsítotti kihallgatásig sem jutott el az Elios-botrány felderítése során, „az ügyészség nem került abba a helyzetbe, hogy irányíthassa a nyomozást”- írta Polt, aki azt is tisztázta, hogy az aktuális iránymutatások szerint járnak el, a régi Be. ezért nem érvényes az ügyben.

Varju László emlékeztetett rá, hogy az osztott feladatkörről szóló érvelés némileg sántít, hiszen a hatályos Büntetőeljárási törvény szerint a felderítés is a nyomozás részét képezi és a törvény 26. § (5) bekezdése kimondja, hogy „Az ügyészség bármely ügyben magához vonhatja a nyomozást”, amit Polt sem cáfolt, de hozzátette, ez nem kötelezettség, és mindenképpen az általános hatásköri szabályoktól eltérő jelentő kivétel.