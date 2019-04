Roma lányok által megálmodott ruhák kerültek a kifutóra

Ez a cikk eredetileg az Abcúgon jelent meg, Zsilák Szilvia írta.

Egy esztergomi étterem különterme csütörtök délután ideiglenesen kifutóvá alakult, ahol a Gipsy Style fiatal tehetségei mutatták be a legújabb kollekciójukat. A Gipsy Style egy hiánypótló kezdeményezés, ruháik azoknak a roma nőknek készülnek, akik nem találnak a hagyományaikhoz illeszkedő modern ruhákat. A márkát a Befogadó Társadalomért Egyesület hozta létre, hogy roma lányok megalkothassák az általuk megálmodott ruhákat, és később akár a társadalmi vállalkozás varrodájában helyezkedjenek el.

A bemutatón a lányok a saját maguk által tervezett ruhájukban sétáltak végig a kifutón. A kézműves termékek jellemzője, hogy a hagyományos roma kultúrának is igyekeznek megfelelni: nem érnek térd fölé a szoknyák, nem látszódnak át, egy kisebb részük lehet csak fekete, – mert a romáknál a fekete a gyász színe. Emellett a díszítésre is nagy hangsúlyt fektetnek, a strassz díszítést és a hímzést kézműves technikával helyezik a ruhára, a csipkét pedig gépi segítséggel. A rózsa motívumok, az élénk, kontrasztos színek: a sárga, a piros és a kék is gyakran visszaköszönnek a darabokon. Az új kollekció mellett a korábbi csoportok által tervezett, illetve a varrodában készülő szoknyákat és ruhákat is bemutatták, amiket a társadalmi vállalkozás a webshopon keresztül értékesít.

Nem kell levetkőzni az identitásukat

A projektet a 2009-ben alakult Befogadó Társadalomért Egyesület tagjai találták ki. Az elmúlt években az egyesület abba az akadályba ütközött, hogy nem tudták kellően bevonni a romákat a munkaerőpiacra. Rájöttek, hogy változtatniuk kell a módszereiken, egy olyan komplex programot kezdtek kidolgozni, ami alapból is érdekli a fiatal lányokat, és képzési-foglalkoztatási elemeket egyszerre tartalmaz – mondja az egyesület elnöke, Sztojkáné Hergovics Györgyi. Sokat mozgott az Esztergom környékén élő romák között, és felfigyelt arra, hogy a nők közül sokan szeretnének divatosan öltözködni, de az üzletekben nem találnak maguknak igazán olyan ruhát, ami az ő ízlésüknek, hagyományaiknak megfelel, és jobb híján többen a nagy divatmárkák másolatát hordják.

Az esztergomi varrodában az utolsó simításokat végzik a ruhákon. Fotó: Végh László

„De miért a hamis márkákat viseljék, ha meg tudunk teremteni nekik egy olyan márkát, ami ízléses, árban megfizethető, sőt, még inkább kifejezi az identitásukat”

– jegyzi meg Györgyi.

2014-ben született meg az ötlet, hogy a roma nők foglalkoztatottságát ruhakészítéssel próbálják meg elősegíteni. Úgy gondolták, hogy ez egy olyan szakma, ami kellőképpen motiválja őket, és hosszú távon is az előnyükre válhat. A programnak családi indíttatása is volt, igaz, a szociálpedagógus végzettségű Györgyi nem tud varrni, azonban nagyszülei egész életükben ezzel foglalkoztak.

Első lépésként sikerrel pályáztak a Nemzeti Tehetség Program felhívására, így 2016-ban tíz fiatal roma lány vehetett részt azon a foglalkozás-sorozaton, ahol megtanították őket a különböző ruhadíszítési technikákra. A tehetséggondozó program a kreativitás kibontakoztatása mellett a személyiség és önismeret fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetett. Három lánynak annyira megtetszett a varrás, hogy beiratkoztak a helyi középiskolába női szabó képzésre, ahol három év alatt elsajátították a szakmát.

„Telibe hercegnős az egész”

A bemutató napján nagy volt a sürgés-forgás, a lányoknak nem csak azért kellett aggódniuk, hogy minden strasszkő időben a helyére kerüljön, hanem, hogy a hajuk és a sminkjük is elkészüljön a divatbemutatóra. Sminkelni és fodrászkodni pedig beálltak az anyukák, rokonok, ismerősök, sőt a barátnők is. A garázsban pedig, – ami már egy ideje a műhelymunka helyszíne –, a ruhákon az utolsó simításokat végezték, néhány darabra most kerül fel a lányok által előre elkészített díszítés.

A szülők is besegítettek a készülődésbe a bemutató napján. Fotó: Végh László

„Most tíz fiatal lány vesz részt a tehetségprogramban, akik tavaly októberben kezdték el a heti egy napos képzést, mindössze két hónappal ezelőtt kezdték tervezni ezeket a ruhákat, amiket ma saját maguk fognak bemutatni a kifutón” – mondja Zsófi, aki foglalkozás vezetőként dolgozik az egyesületnél, de most épp gőzerővel göndöríti a lányok haját.

„Nagyon motiváltak a lányok, olyan dolgokat igyekszünk csinálni, amiket mindenki szeret, főleg a kreatív részekért vannak oda, a ruhatervezést nagyon imádják. A legfiatalabb lány 9 éves, a legidősebb pedig 23. A nagyobbak is figyelnek a kisebbekre, sokszor besegítenek nekik, ha például egy cérnát be kell fűzni. Könnyű velük dolgozni, azonban előfordul, hogy suli után már ők is fáradtak. Sokan még nem döntötték el, mivel szeretnének foglalkozni, nekünk az a célunk, hogy megmutassuk nekik, hogy ez is egy lehetőség”

– mondja Zsófi.

„Régebb óta ismerem Györgyit, ő ajánlotta fel ezt a lehetőséget. Elmondtam más lányoknak is, akik szintén akartak jönni. Strasszozni és varrni tanultunk eddig, egy rózsaszín ruhát terveztem, mert ez az egyik kedvenc színem, és mert így telibe hercegnős az egész” – meséli a 11 éves Lorina, aki a szomszédos kisvárosban lakik, és szívesen tervezne később ruhákat. A legkisebb Gea még csak kilencéves, de ő is saját maga tervezte a ruháját.

A tehetségprogramba a gyerekotthonban lakó 17 éves Tamara is becsatlakozott, aki jövő hónapban lesz nagykorú, így hamarosan az ország másik végébe költözik, utógondozóba megy. „Még nem döntöttem el, mivel szeretnék foglalkozni, nagyon szeretek rajzolni, és nagyon tetszik a ruhatervezés. Csak két hónapja csinálom, de elég sok a türelmem, ehhez a munkához pedig az kell.”

Az egyik anyuka szerint nem csak az a fontos, hogy itt a gyerekek megtanulják a varrás alapjait, hanem, hogy kreatívak lehetnek, az pedig, hogy egy saját ruhát is elkészíthetnek, egy hatalmas sikerélmény számukra, ami meghozza a kedvüket a szakmához.

Három roma varrónőnek adnak munkát

A lányok tervezik és díszítik fel a ruhákat, de a varrást képzett varrónők végzik. A bemutató előtti napon ellátogattunk az esztergomi varrodába is. A varrónők keze alatt ég a munka, az utolsó simításokat végzik a ruhákon. Egy előző tehetségprogramból hárman maradtak, akik esti képzésen képesítést is szereztek. Három komoly jelentkezőre pedig már lehet építeni, így 2017-ben megpályáztak egy uniós támogatást. Útjára indulhatott a Gipsy Style elnevezésű társadalmi vállalkozás, így 2018 júliusa óta három roma nőt tudnak foglalkoztatni. Az egyesület fontos célja volt, hogy a társadalmi vállalkozás idővel önfenntartóvá váljon, és ne az 1 százalékoktól és egyéb támogatásoktól függjön. A dolgozók bérét hét hónapon keresztül a pályázati támogatásból fizették, jelenleg teljesítik azt a feltételt is, hogy a fizetéseket három és fél hónapig saját maguk teremtették elő a ruhák eladásából. A jövőben az eladásokból kívánják finanszírozni a munkavállalók bérét, és azt remélik, hogy ezzel a létszámmal tudják folytatni a munkájukat. Az egyesület elnöke úgy látja, hogy a divattervezés, a ruhadíszítés és a varrás kellően tudja motiválni a fiatalabb lányokat is. Ha további segítséget kapnak, akkor szeretnék bővíteni a programot, hogy még több roma nőt tudjanak foglalkoztatni. A jelenlegi csapat kilenc hónapja dolgozik együtt, hozzájuk csatlakozott mentorként Csilla, aki negyven éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Hatalmas sikerélmény számukra, hogy egy saját ruhát tervezhettek. Fotó: Végh László

A 23 éves Mára az első ruháját mutatja, amit még 2015-ben a tehetségprogramban tervezett, annyira megtetszett neki a szakma, hogy még a három éves képzést is elvégezte az esztergomi középiskolában, esti tagozaton. A tehetségprogramban tanulta meg, hogyan kell megtervezni és feldíszíteni a ruhát, akkor még ő maga nem tudott varrni. A szülei is mindenben támogatták.

„Most ha egy cigánylány elmegy vásárolni, akkor nehezen talál térd alá érő ruhát, ami nem mélyen dekoltált. Nagyon jó érzés, amikor rendelnek a ruháimból, olyankor örülök, hogy amit megálmodtam és megterveztem, az másnak is tetszik Ha majd gyereket vállalok, azután is szeretném folytatni ezt a munkát, jó érzés, hogy én valamit meg tudok tervezni, varrni, és fel is tudom díszíteni, ezt a tudást majd a saját gyermekeimnek is tovább adom”.

A díszítés munkafolyamatába mi is betekintést nyertünk, fehér strasszkőből raktunk ki egy sablon alapján egy „g” betűt körülbelül 10 perc alatt, ezt kell később rávasalni a ruhára.

A roma nőknek is van mire büszkének lenni

Az egyesület elnöke szerint elég nagy az érdeklődés a ruhák iránt, országosan érkeznek hozzájuk megkeresések. Sok vevőtől a bolti árusítás hiánya miatt esnek el, mivel jelenleg csak az esztergomi varrodában lehet felpróbálni a ruhákat. A másik tényező pedig a ruhákon található Gipsy Style felirat, ami azoknak, akik el akarják rejteni az identitásukat, nem tetszik. Az egyesület viszont ragaszkodik a márkajelzéshez, mert szerintük a roma nőknek igenis van mire büszkének lenni, amit nem kell eltakarni. Az egyesület nem titkolt célja, hogy a ruhákkal a roma nők identitását erősítse, hiszen az öltözködésnek identitás kifejező funkciója is lehet.