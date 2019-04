A történelemben először egy fekete nő lett Chicago polgármestere

Lori Lightfoot, az első fekete nő, aki Chicago polgármestere lehet. A homoszexualitását nyíltan vállaló ügyésznő csodát hajtott végre, legyőzte a demokraták jelöltjét. Fotó: SCOTT OLSON/AFP

Sokszorosan is történelmet írt kedden Lori Lightfoot. A volt ügyész legyőzte a távozó polgármester, Rahm Emanuel kiszemelt utódját a chicagói polgármesterválasztáson, így ő lett a város történetének első fekete nő, és egyben első nyíltan homoszexuális polgármestere.

Lightfoot függetlenként indult a választáson. Chicago amúgy a Demokrata Párt egyik fellegvára, a városi politika egypártiságára jellemző, hogy a polgármesterség általában a demokrata párti előválasztáson, nem pedig magán a polgármester-választáson szokott eldőlni. Most másként alakultak a dolgok.

Chicagót nyolc éven át az amerikai belpolitika egyik nagyágyúja, Rahm Emanuel, Bill Clinton egykori, baráti körben is csak Rahmbóként emlegetett, rendkívül erőszakos és agresszív politikus hírében álló politikai főtanácsadója, Barack Obama egykori kabinetfőnöke vezette. Rahm polgármesterségét sikernek nem neveznénk, a városban évek óta brutálisak a gyilkossági statisztikák, a rendőrség és a fekete közösség viszonya pedig nagyon megromlott.

Ezért is nyerhetett Lightfoot, aki egyrészt maga is fekete, másrészt kampánya középpontjába a város leszakadó fekete negyedeinek feljavítását helyezte. Az 56 éves ügyész amúgy korábban semmilyen választott funkciót nem töltött be. Ez csak növeli diadala értékét. Chicago az amerikai machince politics mintavárosa. Machine-nek az amerikai politikai szlengben a jól felépített pártszervezetet nevezik, márpedig Chicagót a demokraták teljesen leuralták. Itt korábban nem nagyon történt semmi a párt akaratával szemben. Vagyis most a választók erre a megkövült politikai kultúrára is nemet mondtak. (Via The New York Times)