Bruce Dickinson Szarajevó díszpolgára lett

Bruce Dickinson átveszi a díszpolgári címét Szarajevóban 2019. április 6-án. Fotó: Elvis Barukcic/AFP

Bruce Dickinson, az Iron Maiden 60 éves énekese Szarajevóban átvette a díszpolgári kitüntetését, amit azért kapott, mert az akkori zenekarával, a Skunkworksszel 1994. december 14-én koncertet adott a városban a háború közepén, miközben a szerbek ágyúzták a várost.

Szarajevó ostroma 1992. április 5-tól 1996. február 25-ig, 1425 napig tartott, több mint 11 ezer halálos áldozatot követelve. A zenekart Boszniában ENSZ-konvoj vitte a helyszínre. A koncertről pár éve egy Scream for me, Sarajevo! című dokumentumfilm is készült, annak a forgatásán Dickinson visszatért a városba.

Dickinson újságíróknak az ünnepségen azt mondta, nem állították meg a háborút, de jobb kedvre derítették a városban lakókat, és ez minden, amit zenészek csak tehetnek. (France24)