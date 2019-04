A Mérce szerint a Jobbiknak és a Momentumnak is megvan már az Európai Parlamenti választáson történő induláshoz a szükséges 20-20 ezer aláírás, ezeket a pártok ma délig le is adják a Nemzeti Választási Irodának. A Jobbik szerint még sosem jött össze nekik ilyen gyorsan a szükséges mennyiségű aláírás és a Momentum is a pártszervezet sikerének tartja, hogy ilyen rövid idő, 36 óra alatt összegyűjtötték a szükséges mennyiséget.