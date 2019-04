Szabadulhat a brit nő, akit azért börtönöztek be Dubajban, mert 3 éve egy kommentben lónak nevezte a volt férje új feleségét, őt meg idiótának

Laleh Shahravesh és a lánya

Úgy tűnik, véget ért annak az 55 éves Laleh Shahravesh-nek a március 10-e óta tartó rémálma, akinek a sorsa a brit közönséget pont egy hónapja tartja lázban.



A történet kicsit szomorúan, mégis köznapian indult: Shahravesh-nek váratlanul, szívrohamban meghalt a Dubaiban élő, portugál származású elvált férje, akivel van egy közös, 14 éves lányuk is.

A temetésre Nagy-Britanniából a lányával együtt az országba érkező asszonyt azonban az útlevélellenőrzés után letartóztatták a dubaji reptéren. El sem tudta képzelni, hogy miért, de csak akkor döbbent meg igazán, amikor kiderült a dolog oka.

Shahravesh 2016-ban, egy Facebookra kiposztolt esküvői fotó miatt szerzett tudomást arról, hogy volt férje, akivel 18 évig voltak házasok, és akivel 8 hónapon át, 2016-ig ő is az arab Öböl-országban lakott, ahol a férfi bankárként dolgozott, újra megházasodott Dubajban. A szakítást a jelek szerint még mindig fel nem dolgozó asszony haragra gerjedt és olyan szitkozódó kommenteket írt a képhez, mint például:

"Remélem megdöglesz, te idióta! Légy átkozott! Elhagytál ezért a lóért."

ha ez nem lett volna eléggé egyértelmű, egy másik kommentben pontosította, hogy

"Egy lovat vettél el, te idióta!"

A nőt Dubajban segítő aktivisták szerint a kommentekről a tunéziai származású "ló" tett feljelentést a dubaji rendőrségen.

Bár az exfeleség a kommenteket Nagy-Britanniában írta, a szigorú dubaji törvények szerint így is eljárás indult ellene, amiről értesítést sem kapott.

Mindeddig úgy nézett ki, hogy Shahravesh a nemzetközi kampány, a brit diplomáciai próbálkozások és a nő lányának a dubai uralkodóhoz írott, szívhezszóló nyílt levele ellenére is szigórú ítéletet fog kapni. Két évre is ítélhették volna. A helyzetét az is nehezítette, hogy a lelovazáson baromira megsértődő özvegy a bíróság kérésére sem volt hajlandó visszavonni a feljelentést, ami automatikusan az eljárás végét jelentette volna. Azt állította, hogy a volt feleség több más üzenetben is sértegette őt és a férjét, és nem volt hajlandó leállni, ezért megérdemli a sorsát.

A hasonló helyzetbe került turisták segítésére alapított Detained in Dubai civil szervezet friss információja szerint a csütörtöki tárgyaláson a bíró előbb ugyan elnapolta a döntést, később mégis úgy határozott, hogy a nő - a felhajtáshoz képest minimális - 200 ezer forint körüli büntetés megfizetésének fejében visszakaphatja az útlevelét és távozhat az országból.



