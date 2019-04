140 év után ismét lakja farkas Hollandiát

Az elmúlt években egymást érték a farkasészlelések Hollandiában, mostanra pedig kutatók szerint már kijelenthető, hogy nem csak Németországból egy időre átkóborló egyedekről volt szó, hanem él egy populáció az ország erdeiben, 140 év után először, írja a BBC.

A kutatók Veluwe környékén követték két nőstény farkas nyomait, és az összegyűjtött DNS-mintákból sok mindent megtudtak a ragadozókról. Így derült ki, hogy az egyik nőstény legalább hat hónapja a területen élt, és most már letelepedett farkasnak tekinthető. Egy hím farkast is láttak a közelben, így feltehetően hamarosan megszülethetnek az első kölykök is.

A kép csak illusztráció, Franciaországban készült Fotó: Luc Olivier/Photononstop

Az évszázadokon át számos európai ország erdeiben otthonosan mozgó farkasok a 19. századtól kezdve az emberi terjeszkedésnek, illetve a vadászatnak köszönhetően egyre inkább kiszorultak, de az utóbbi években-évtizedekben több helyen is elkezdtek visszatérni. Franciaországba például 1992-ben tértek vissza Olaszországból, mára viszont már olyan mértékben elszaporodtak, hogy a pásztorok már kormányzati segítséget követelnek. A francia kormány tavaly egy tavaly elfogadott javaslat alapján 2023-ra ötszáz farkast engedélyezne az országban, de feltételezések szerint ez a szám már idén télre összejöhet. Ha ez így lesz, akkor a mostani 12 százalékról 17 százalékra emelhetik a kilövésre ítélt egyedek számát a populációban.

A farkasok ugyanis jelenleg védett állatnak számítanak, és csak bizonyos körülmények fennállása esetén, engedély birtokában lehet kilőni őket.

Hollandiában egy szervezet már 2008 óta dolgozik azon, hogy ha egyszer visszatérnek a farkasok, akkor a gazdák ne legyenek készületlenek. Az ökológusok szerint a farkasok eleve szívesebben vadásznak szarvasokra és vaddisznókra, a juhok amolyan gyorséttermi táplálékként adódnak csak, de azért a feltételezések szerint így is lehetnek majd gazdák, akiket kár ér.

A szervezet képviselői szerint az országban 22 falka számára lehet elegendő hely (egy falkában 5-8 farkas van), és a következő évek nagy kérdése az lehet majd, hogy más országok eseteiből tanulva ki tudnak-e alakítani egy fenntartható viszonyt a farkasok és az emberek között.