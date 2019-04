A macska érti, ha a nevén szólítják, csak nem érdekli

Kedves macskatartó olvasónk, jól sejtetted, hogy Cirmi pontosan érti, hogy vele üvöltözöl, csak nem érdekli. Szajto Acuko, a Tokiói Egyetem viselkedéskutatója azt már korábban igazolta, hogy a macskák képesek felismerni gazdájuk hangját. Most egy új kísérletében, amelyben 78, házikedvencként vagy macskakávézóban tartó macskát vizsgált, azt is igazolta, hogy a macskák még a nevüket is felismerik.

Szajto és kollégái a viselkedéstanban használt habituáció-diszhabituáció módszerével kezdtek a kísérletnek. Ennek az a lényege, hogy addig teszik ki ugyanannak a stimulusnak a kísérlet alanyát, amíg az már semmilyen reakciót nem vált ki belőle. Jelen esetben a macskák gazdái négy, az állatuk nevéhez hasonló csengésű szót ismételgettek addig, míg azok teljesen érzéketlenné nem váltak rájuk. Ezzel kizárhatóvá vált, hogy nevük elhangzásakor csak azért reagáljanak, mert hangot hallanak.

Így már megállapítható volt, hogy a macskák igenis reagálnak a nevükre. Reagáltak, sokkal egyértelműbb reakciót váltott ki belőlük a nevük, mint az ahhoz hasonló szavak, vagy egy másik macska neve.

Ez abban az esetben volt egyértelműen igazolható, ha a macskát a gazdája szólongatta. De az állatok, igaz, kevésbé határozottan, arra is reagáltak, ha más szólította őket a nevükön. John Bradshaw, a Bristoli Egyetem antrozoológusa - aki nem vett részt a kutatásban, csak olvasta az az alapján készült tanulmányt - arról azért nincs teljesen meggyőzve, hogy ez utóbbi általánosan igaz megállapítás volna. "Azt elképzelhetőnek tartom, hogy vannak macskák, amelyek képesek általánosítani az emberi beszédhangot [vagyis valóban felismerik, ha idegenek szólítják őket nevükön], de ahhoz még kellene látnom pár kísérletet, hogy meggyőzőnek nevezzem a bizonyítékokat" - mondta.

Szajto szerint a macskák önérdekből tanulják meg a nevüket. "Szerintem a jutalmazáshoz vagy a büntetéshez társítják" - mondta, hozzátéve, hogy "arra nincs bizonyíték, hogy a macskák képesek volnának felismerni magukat, vagyis a névfelismerés sem úgy működik náluk, mint nálunk". Ugyanakkor nem zárná ki, hogy a macskákat ne lehetne megtanítani más szavak felismerésére is. Ebben Bradshaw is egyetért vele. "A macskák vannak olyan jó tanulók, mint a kutyák. Csak a macskák nem hajlamosak rá, hogy el is büszkélkedjenek megszerzett tudásukkal" - mondta. (Via Scientific American)