A Facebook botrányai miatt tízmillió dollárral többe kerül Mark Zuckerberg biztonsága

2017-ben 9 millió dollárt számolt el a Facebook a papíron egy dollárt kereső alapítójuk, Mark Zuckerberg kiadásaira. Ezek javarészt Zuckerberg személyi biztonságát szolgáló költések voltak. Tavaly ezek a kiadások nagyon megugrottak. Zuckerberg papíron továbbra is egy dollárt keres csupán, de a Facebook elszámolásai szerint 2018-ban már 22,6 millió dollárjukba kerültek Zuckerberg kiadásai. Az elszámolás szerint csak a biztonsági intézkedésekre tízmillió dollárral kellett többet költeniük.

Ez annyiban nem meglepő, hogy 2018 rendkívül rossz év volt a Facebooknak: folyamatosan robbantak ki a botrányok a cég adatkezelési gyakorlata körül, ami megnövekedett figyelmet irányított a cégre. A Facebookra, aminek Zuckerberg kvázi egyszemélyi megjelenítője és szinonímája is. A cég maga is ezzel indokolta a kiadások növekedését. "Zuckerberg urat a szerepe sajátos helyzetbe hozta: őt azonosítják a Facebookkal, így minden, a céggel szembeni negatív érzést is gyakran rá vetítenek ki" - írták közleményükben, amiben az alapítójukat "a világ egyik legfelismerhetőbb cégvezetőjeként" jellemezték.

A Facebook a Business Insider márciusi riportja szerint több mint hetven fős magánbiztonsági szolgálatot tart fenn, például Zuckerberg otthonát fegyveres őrök védik, ha pedig betérne egy bárba, azt előtte alaposan átvizsgálják. Zuckerberg még a facebookos értekezleteire is a testőreivel érkezik, akik az ajtó előtt őrködnek, írta a lap. (Via Quartz)