Elpusztult a világ legritkább teknősfajának egyetlen ismert nősténye

A jangcei lágyhéjú óriásteknős olyan ritka, hogy fényképet is csak egy kitömött példányról találtam. Fotó: Bennett Murray/dpa Picture-Alliance/AFP

Több mint kilencvenéves korában elpusztult a világ egyetlen ismert nőstény jangcei lágyhéjú óriásteknőse. A csaknem teljesen kipusztult állatfajból már csak négy egyed volt, ezek egyike volt a most elpusztult nőstény, ami egy dél-kínai város, Szocsou állatkertben élt.

Ugyanott egy hím egyedet is tartanak. Ezen a két teknősön kívül még Vietnamban él két példány a vadonban, de nem ugyanott, mindkettő másik tóban. Ezek nemét ráadásul mostanáig nem sikerült megállapítani, így elképzelhető, hogy már egyetlen nőstény egyed sem maradt fenn ebből a teknősfajból.

A most elpusztult egyedet amúgy röviddel a halála előtt kivizsgálták, és arra jutottak, hogy jó egészségi állapotban van. Ezért újra - immár ötödször is - megpróbálkoztak mesterséges megtermékenyítésével. Az eljárás a Zsömin Zsipao kormánylap beszámolója szerint simán ment, de a teknős másnap mégis elpusztult. Halálának okát kínai és külföldi szakértők is vizsgálják. (Via MTI)