Eső és forgalomkorlátozások

"Még egy csapadékos nap" - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat, és hogy mennyire komolyan gondolták, azt Somogyban ezekben a pillanatokban is megtapasztalhatják. Ott ugyanis már most is esik. Ez a továbbiakban az ország javában bárhol előfordulhat. Többnyire borult lesz az ég, a Dunántúlon délelőtt legfeljebb 6-10, az ország keleti felén 10-13 fok lesz, a különbség délutánra is megmarad, akkor nyugaton 9-14, keleten 15-18 fok várható.

A fővárosban emellett forgalmi korlátozásokkal is számolni kell. Ma rendezik a Vivicita városvédő futást, valamint a holokausztra emlékező Élet menetét. Az előbbi miatt 8:50-14:30-ig forgalmi változások lesznek a Margit hídon, a Széchenyi István téren, a Lánchídon, az Alagút utcában, az Attila úton, a Fő utcában, a Bem rakparton, a Pázmány Péter sétányon, a Műegyetem rakparton, a Szabadság hídon, a Fővám téren, a Jászai Mari téren és az újpesti rakparton, továbbá 6 óra és 17 óra között lezárják a margitszigeti központi utat.

Nem lehet járművel közlekedni 7-10:30 között a budai alsó rakparton az Üstökös utca és Pázmány Péter sétány között, 7-14 óra között pedig a pesti alsó rakparton.

A verseny miatt változik egyes tömegközlekedési járatok menetrendje: rövidített útvonalon jár a 19-es, a 41-es, a 47-es és a 49-es villamos, valamint a 16-os, a 26-os és a 109-es busz, két szakaszra osztva közlekedik a 2-es villamos, módosított útvonalon halad az 5-ös, a 9-es, a 105-ös és a 178-as busz, továbbá a 83-as trolibusz.

Az Élet menete miatt 16:30-19:30 között a 15-ös és a 115-ös autóbusz, valamint a CITY járat a kiskörúton át közlekedik, a 2-es villamos pedig csak a Közvágóhíd és a Boráros tér, illetve a Széchenyi István tér és a Jászai Mari tér között jár. (Via OMSZ, MTI)