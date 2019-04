Rasszista botrány borzolja a kedélyeket az angol futballban

A West Ham szurkolói kommunikálnak az ellenféllel egy 2016-os angol ligakupa-meccsen. Fotó: MICHAEL ZEMANEK/DPPI

Antiszemita rigmusokat skandáltak a Manchester United elleni idegenbeli rangadójuk előtt a West Ham szurkolói egy manchesteri villamoson. A szurkolók a meccsre menet londoni riválisuk, a zsidó csapatként számon tartott Tottenhamet gyalázó nótákat énekeltek, és az erről készült felvételt a közösségi médiában is posztolták.

A felvétel nyilvánosságra kerülése után nem sokkal a West Ham United közleményben határolódott el szurkolóitól. "Undorodunk a közösségi médiában terjedő videótól. Azonnali lépéseket teszünk a szereplők azonosítása érdekében, akiknek az adatait a rendőrségnek is átadjuk, és egy életre kitiltjuk őket stadionunkból, és eltiltjuk őket az idegenbeli meccsektől is" - írták.

Azt is hozzátették, hogy klubjuk egyhangúlag elítéli a történteket, mert ilyen viselkedésnek nincs náluk helye. "Nem szeretnénk, ha ilyen embereket kötnének a West Ham Unitedhez. Nem látjuk őket szívesen, nincs helyük egy civilizált társadalomban" - írták.

A West Ham szurkolók antiszemita botránya csak egy újabb példa az angol futballban újra fellángoló rasszizmusra. Három nappal ezelőtt a Chelsea szurkolóit filmezték le, miközben Mohamed Salahról, a Liverpool egyiptomi csatáráról énekeltek iszlámellenes szurkolói nótákat. Ugyanaznap az Arsenal is saját szurkolói elítélésére kényszerült, miután azok a Napoli elleni meccsükön a nápolyiak feketebőrű játékosára, Kalidou Koulibalyra szórtak rasszista átkokat.

Az incidensek nagy számára tekintettel megszólalt Gianni Infantino, a Fifa elnöke is. Közleményében zéró toleranciára szólított, mint írta, "ez elfogadhatatlan, a rasszizmusnak nincs helye sem a futballban, sem a társadalomban". (Via The Guardian)