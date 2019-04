Egy belsős zavarhatta össze a gatwicki reptér forgalmát a karácsonyi drónozással

2018 karácsonya előtt többször is le kellett állítani az egyik fő londoni reptér, a Gatwick forgalmát, mert drón zavarta a forgalmat a felszállópályák környékén. A hónapok óta tartó vizsgálatok során most arra jutottak, hogy a reptér forgalmát megzavaró drónt egy belsős, vagyis reptéri dolgozó, vagy legalábbis a reptér működési folyamatait, az ilyen esetekben várható intézkedéseket jól ismerő személy irányíthatta.

"Mintha csak látta volna, hogy mi történik a futópályán" - mondta a BBC Panorama című tényfeltáró műsorának. Az ügyben illetékes sussexi rendőrség érdeklődésükre elismerte, hogy "a belsős munka" lehetősége "hiteles szál" a nyomozásukban.

A karácsonyi leállás 140 ezer utast érintett, a drónberepülések miatt 33 órán át nem lehetett használni a gatwicki futópályát, a fennakadás összesen ezer járatot érintett.

Chris Woodroofe, a gatwicki reptér műveleti igazgatója - aki minden vészhelyzetben, így ebben is dönt az adott helyzetre adandó válaszokról - az incidens óta először a Panoramának beszélt. Mint mondta, a drónberepülések idején végig az volt az érzése, hogy a drón pilótája minden válaszreakciójukat előre tudta, vagyis vagy tisztában volt az ilyenkor szokásos eljárásrenddel, vagy lehallgatta őket. Ráadásul azzal is tisztában kellett lennie, hogy milyen drónelhárító rendszerek vannak üzemben a reptéren, mert olyan drónt használt, amely láthatatlan volt a reptéren kiépített DJI Aeroscope rendszer számára. (Via BBC)