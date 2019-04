Ellenzéki képviselők mentek az MTVA székházához

Hétfő kora délután több ellenzéki képviselő, többek között Hadházy Ákos, Varju László, Tordai Bence és Szél Bernadett jelent meg az MTVA Kunigunda utcai székházánál. Egyedül az MSZP nem küldött képviselőt.

A képviselők célja az volt, hogy Papp Dániel hírigazgatóval beszélhessenek. Az eredeti terv úgy szólt, hogy ha nem engedik be őket, akkor egy órára blokád alá vonják az MTVA bejáratait. Ez részben meg is valósult: miközben pár képviselő a sorompó mellett be tudott jutni, a többiek kinn akadályozták a bejutást.

Papptól a képviselők azt akarták megkérdezni, hogy az elmúlt egy hónapban hányszor járt ellenzéki képviselő vagy ellenzéki mozgalom tagja a köztévében, és ha nulla, akkor miért.

Szél Bernadett élőben közvetítette az eseményeket:

A felvételen látható volt, hogy a sorompón átjutó Szél Bernadett és pár képviselő találtak odabenn egy nyitott ajtót, ahol majdnem bementek, de egy fegyveres őr jelent meg ott, és elállta az útjukat. A felvételeken többször is lehetett látni felfegyverzett őröket a képviselők mellett, és a területre bejutó Széléket folyamatosan őrök kísérték mindenhova.

Hadházy Ákos pedig arról rakott ki egy videót, amint a bejutni próbáló képviselők Fábry Sándorral elegyedtek szóba az MTVA székházában:

Mint Szél a felvételen fogalmazott, figyelmeztető felhívásnak hívták az akciójukat. Többek között azt akarják elérni, hogy az MTVA híradóiban ne csak a Fidesz álláspontja jelenjen meg a hírekben, illetve hogy számoljanak be azokról a fejlesztésekről is, melyek EU-s pénzekből valósultak meg.

Ezen kívül azt is szeretnék, hogy konszenzusos vezető legyen az MTVA élén, hogy törvény tiltsa a fizetett kormánypropagandát, és hogy az élő műsorokban egyenlő arányban lehessenek jelen kormánypárti, illetve ellenzéki politikusok.

Ezen kívül harmadára kell szerintük csökkenteni az MTVA költségvetését, a felszabaduló mintegy 60 milliárd forintot egészségügyre és oktatásra kéne költeni.

Követeléseiket tartalmazó petíciójukat több helyre is kiragasztották az MTVA területén belül, de ezeket általában pillanatokon belül eltávolították.

Délután kettőre ismét összeálltak a képviselők a főbejárat előtt:

Itt elmondták, hogy azért jöttek, hogy átadják az ötpontos követelésüket Papp Dánielnek, de nem jártak sikerrel. Szerintük amíg ez az öt pont nem valósul meg, addig nem beszélhetünk tiszta választásokról: hiába van jó programja egy politikusnak, a közmédia csak annyit közöl róluk, hogy gazemberek.

Szél szerint ha egy országgyűlési képviselő megjelenik a köztévénél, az kéne legyen a minimum, hogy egy kompetens személy fogadja, nem pedig fegyveres őrök. Semmi olyat nem követelnek, ami egy normális demokráciában ne lenne alapvető, mondta el még Szél. Elmondták azt is, hogy ez a mai akció egy nyomásgyakorlási sorozat része volt.