Nagy-Britannia törvényileg próbálja megakadályozni, hogy a közösségimédiacégek függővé tegyék a fiatal felhasználókat

Nagy-Britanniában megtilthatják, hogy a Facebook, az Insta és más közösségi médiaoldalak lájkolási lehetőséget adjanak 18 éven aluli felhasználóiknak. Emellett más aktivitásösztönzőket is betiltanának, például azt, hogy a Snapchat nevű csevegőalkalmazás külön kis ikonnal jutalmazza, ha valaki minden nap beszélget ugyanazzal az emberrel.

A szabályozó hatóság, az ICO szerint ugyanis ezek az interakciók teszik igazán függővé a fiatal fogyasztókat.

Az ICO elismerte, hogy javaslata sikerének feltétele az is, hogy a közösségi oldalak valóban robusztus rendszert építsenek ki felhasználóik valós személyazonosságának igazolására, máskülönben nem tudnák kiszűrni a 18 éven aluli felhasználókat.

Pedig 16 pontos javaslatuk további ajánlásokat is megfogalmaz a fiatal felhasználók érdekében:

a még fiatalkorú felhasználók privacy-beállításainak alapállapotban a létező legszigorúbbnak kéne lenniük;

ahogy az esetükben alapállapotban ki kéne legyen kapcsolva a nyomkövetés;

róluk csak a szolgáltatás működéséhez feltétlenül szükséges adatokat gyűjthetnék be és tárolhatnák;

gyermekek számára is felfoghatóan, röviden megfogalmazott tájékoztató üzeneteket kell mellékelniük minden beállítási lehetőséghez;

és még arról is tájékoztatniuk kéne fiatal felhasználóikat, hogy milyen szülői felügyeleti opciók vannak beállítva a fiókjukhoz.

Az ICO javaslata szerint a szabályozást megsértő cégeket akár 20 millió fontra is bírságolhatnák.

Az ICO a telefonos appokra vonatkozó szabályokon is változtatna. Ajánlásaik szerint a jövőben nem lehetnének olyan, hozzájárulást kérő felugró ablakok, amelyekben az "igen" gomb nagy és színes, a "nem" viszont csak egy apróbetűs link. Ahogy tiltanák, hogy a tájékoztató szövegben sokkal pozitívabb nyelvezetben írjanak az adatok megosztásáról, mint a lehetőség visszautasításáról, ahogy azt is, hogy az adatokat jobban védő lehetőségek bekapcsolása sokkal körülményesebb legyen, mint a hozzáférés engedélyezése. (BBC via Index)