Szombathelynek se kell a Kutyapárt buszmegállója

Szombathelyen is elbontanák a Magyar Kétfarkú Kutyapárt színes buszmegállóját. Az MKKP még a tavalyi választási kampány folyományaként épített Felcsúton öt buszmegállót, amit aztán a település önkormányzata az engedélyek hiányára hivatkozva elbontatott.

Az MKKP buszmegállója, még eredeti helyén, Felcsúton. Onnan el kellett bontaniuk. Szombathelyen építették újra, de most az önkormányzat is oda akar építeni egy megállót, ahova amúgy három évtizedig senkinek se jutott eszébe ilyesmi. Fotó: MKKP/Facebook

Az egyik megállót Szombathelyen állították fel újra, ott októbertől egészen mostanáig zavartalanul szolgálhatta funkcióját, óvhatta a széltől és az esőtől a várakozókat. Most viszont arról kaptak tájékoztatást a város polgármesteri hivatalától, hogy legyenek szívesek elbontani a buszmegállójukat öt munkanapon elbontani, mert a város pont oda szeretne új utasvárót kihelyezni.

"Szombathelyen épp oda akarnak építeni egyet, ahol 30 éve nincsen" - kommentálta a Facebookon a tájékoztató levelet az MKKP, utalva arra, hogy mielőtt ők felállították volna a megállójukat, ott három évtizede nem volt semmi, ami védte volna az utasokat. Most, hogy lett valami, végre a városnak is eszébe jutott építeni egyet. (Via HVG)