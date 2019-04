Székesfehérvár is beszáll 10 ezer euróval a Notre Dame újjáépítésébe

Székesfehérvár önkormányzata, csatlakozva Szeged városához szintén 10 ezer eurót ajánl föl a párizsi Notre-Dame-székesegyház újjáépítésére - jelentette be Cser-Palkovics András, a város polgármestere. Egyben minden olyan önkormányzatot hasonló felajánlásra buzdít, amelynek lehetősége van erre.

Cser-Palkovics az 1601-ben elpusztult székesfehérvári koronázó templomra utalva megjegyezte, hogy „ha van város, amely átérzi egy katedrális elvesztésének tragédiáját, az Székesfehérvár" . „Hiszünk abban is, hogy ez a pillanat hitet ad nekünk, magyaroknak is ahhoz, hogy ne adjuk fel álmunkat a mi nemzeti katedrálisunk, koronázótemplomunk tekintetében sem. Amit ember felépített, majd sajnos lerombolt, azt újra felépíthet. Ha van hozzá akarat, hit és összefogás. Párizs népének és vezetésének pedig ezúton is sok erőt és kitartást kívánok a város főtemplomának újjáépítéshez”- tette hozzá.

A Notre Dame hétfő este kapott lángra, a tűzben összeomlott az épület huszártornya és odaveszett teljes tetőszerkezete is. Emmanuel Macron francia elnök nemzetközi adománygyűjtést kezdeményezett a székesegyház újjáépítésére.