Csak nem múlnak a fagyok, jó reggelt!

Napsütéses jó reggelt kívánok minden olvasónknak, együttérzésem mindazoknak, akik Magyarország északi határvidékéről kattintották ezt a cikket. Nem irigylem tőlük, hogy még április 17-én is fagyra kellett ébredniük. Itt, a fővárosban is csípős a reggel, de azért már van öt fok.

Délelőttre szerencsére már ennél is melegebb lesz mindenhol, a leghidegebb részeken is legalább 8, a melegebb területeken akár 12 fok is lehet. Délutánra tovább melegszik az idő, a leghűvösebb részeken 13, a legmelegebb, délnyugati területeken akár 17 fok is lehet.

Számottevő csapadékra nem kell számítani, az ország keleti részén néhol futó záporok lehetnek, máshol legfeljebb pár csepp esőre számíthatunk. A Zemplénben és az Észak-Alföldön erős széllökésekkel számoljanak.

Szerda van, most már van értelme az előretekintésnek: ránk mosolygott a szerencse, a négynapos hétvégén remek tavaszi időnk lesz, vasárnapra például zavartalan napsütést jelzett előre a meteorológia. Csapadékkal nem kell számolnunk a hétvégén, jellemzően napos, enyhe időnk lesz, a csúcshőmérséklet minden nap meghaladhatja a 20 fokot, fagyra pedig már hajnalban sem kell számítanunk.