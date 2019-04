Most már az államtitkár is elismeri, hogy súlyos bántalmazás történhetett a mozsgói szociális otthonban

Egy nap alatt is nagyot fordulhat a világ. Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára kedden még felháborodott Instagram-posztban kérte ki magának, hogy bárki azt meri híresztelni, hogy a mozsgói szociális otthonban bántalmazták volna az ápoltakat. Konkrétan "megalapozatlan állításokról" beszélt, és hamis vádat is emlegetett, amely miatt még rendőrségi feljelentést is tett.

Emellett perrel fenyegetett minden lapot, amely beszámolt az esetről. "Kérdés, hogy miért pont az uniós kampányban, 8 hónappal az állítólagos bántalmazás után merül fel ez az ügy" - húzta fejére az alufóliasisakot, hogy aztán a kormány általános kommunikációs válaszát is rávágja: SOROS! Mindezek fényében értékeljék, hogy mindössze egy nappal később már ő maga kényszerült beismerni, hogy nemhogy történt bántalmazás, de még három videofelvétel is készült ezekről az esetekről. Mint mondta, ezeken "jól látszik, hogy az intézmény két dolgozója bántalmazza az ellátottakat". Mindezek után méltatta magát, helyesnek ítélve döntését, hogy a rendőrséghez fordult, mert a videók bizonyítják a bántalmazást. Arról mai sajtótájékoztatóján már egyáltalán nem tett említést, hogy egy napja még megalapozatlan állításokról és hamis vádról beszélt. (Via MTI)