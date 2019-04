Polt Péter azt se tudja, mi az a magas szintű korrupció

Polt Péter mindannyiunk legnagyobb szerencsétlenségére képtelen magától értelmezni, hogy mit érthet az Európai Bizottság "magas szintű korrupció" alatt, amikor országjelentésében ennek kockázataira hívja fel a figyelmet. Magyarország Legfőbb Ügyésze erről a szellemi kihívásról Gurmai Zita szocialista képviselő írásbeli kérdésére adott válaszában tájékoztatta a széles publikumot.

Mint írta, a "magas szintű korrupció" fogalma "definiálatlan", "ilyen egzakt büntetőjogi kategória" nem létezik. Így számára értelmezhetetlen, hogy ezzel szemben várnak el rendszerszintű intézkedéseket.

Polt válaszából ugyanakkor kiderül, hogy valami fogalma csak van arról, hogy mégis mi az anyám kínját jelenthet az, hogy "magas szintű". Legalábbiv válaszában a Mengyi Roland országgyűlési képviselő elleni vádemeléssel büszkélkedik, meg azzal, hogy egy járási hivatal vezetőjével szemben is indítottak eljárást. De hogy tényleg lehet némi zavar a fejében, azt jelzi, hogy a "magas szintű" korrupció elleni fellépés példájának tartja azt az esetet is, amikor egy magát államtitkárnak kiadó személyt akart valaki megvesztegetni. (Via Magyar Hírlap)