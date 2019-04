A rendőrség szerint ezt a videót kell megmutatni minden gyanútlan nagyszülőnek

Az elmúlt időszak nagy bűnözői slágere az unokázós csalás, amelynek közös jellemzői a következők.

A bűnözők telefonon hívnak fel idős embereket. A csaló a kiszemelt áldozat hozzátartozójának (unokájának, gyermekének) adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál. Azt állítja, hogy az unoka (gyermek) valamilyen bajba került (például autóbalesetet szenvedett vagy tartozása van), és sürgősen pénzre van szüksége. Mivel közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az unoka, akadályoztatására hivatkozva valakit elküld a pénzért, esetleg ékszerekért.

A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával lehetőleg senki se dőljön be a csalóknak. Minél többen beszélgetnek erről idős rokonaikkal, ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel csaphatják be őket. Aki teheti, mutassa meg hozzátartozóinak a rendőrségi videót is, ami egy ilyen csalást dolgoz fel - írja a police.hu a Barátok közt sztárjával, Fodor Zsókával készült műremek mellé