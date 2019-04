A demokraták tovább folytatnák a nyomozást Trump ellen

A vizsgálatok folytatását ígérik a demokraták annak feltárására, hogy akadályozta-e Donald Trump az igazság felderítését az oroszügyi vizsgálat során. Ez olyan vád, amely alapján alkotmányos vádeljárást is lehet indítani. A vizsgálatot folytató Robert Mueller különleges ügyész értelmezésében viszont regnáló elnök ellen bírósági eljárást ebben a vádban nem lehet, ezért nem is emelt ellene vádat. De nem állította, hogy Trump nem bűnös: "Amennyiben a tények alapos feltárása után bizonyosak lennénk benne, hogy az elnök nyilvánvalóan nem akadályozta az igazság felderítését, ezt közölnénk. A tények és az alkalmazható jogszabályok alapján azonban nem tudunk erre a következtetésre jutni" - írta. Ez, és az, hogy a jelentés 141 oldalon át taglalja az eseteket, köztük azt, amikor az elnök maga diktált hazug nyilatkozatot fia nevében az elnöki különgép fedélzetén, vagy kilenc oldalon át csak azt, hogyan próbálta Trump leváltani a vizsgálatot vezető különleges ügyészt, elég muníciót adhat a demokratáknak egy kongresszusi vizsgálathoz - főleg, hogy a képviselőházban többségben vannak, így be is idézhetnek tanukat és bizonyítékokat, akár magát Robert Muellert is.

Ezt már kezdeményezték is, ahogy azt is, hogy a teljes, kitakaratlan jelentést is megkaphassák. Azt egyelőre még a képviselők és a szenátorok sem olvashatták, ahogy a jelentést alátámasztó bizonyítékokat sem láthatták. Márpedig a jelentés fontos részei egyelőre olvashatatlanok - Roger Stone ellen például még folyamatban van az eljárás, pedig ő kulcsfigura: ő "jósolta" meg, hogy a Wikileaks - aminek a nevében a jelentés alapján maga Assange tartotta a kapcsolatot az orosz katonai hírszerzéssel - hamarosan terhelő adatokat hoz nyilvánosságra Hillary Clintonról. A demokraták emellett bírálták Barr igazságügyi minisztert, aki három hete, Mueller jelentésének kézhez vétele után alig két nappal mindössze másfél oldalon összefoglalva azt határozottan kijelentette, hogy nem volt "összejátszás", és Trump nem akadályozta az igazságszolgáltatást. Pedig a két állításból még az első is csak feltételekkel igaz. (Via BBC)