A kellemes illatok segíthetnek leszokni a cigarettáról

Azt minden dohányos tudja, hogy illatosítókkal legalább a cigaretta bűzét el lehet nyomni ideig-óráig, de most a Pittsburghi Egyetem és a Brown Egyetem kutatói érdekes kísérletben azt is igazolták, hogy a kellemes illatok akár még leszokni is segíthetnek a cigarettáról.

A kutatók 232 cigarettázót vizsgáltak két körben. Nem véletlenül nem dohányost írtam, direkt olyanokat kerestek, akik cigarettáznak. Megkérték őket, hogy kedvenc cigarettamárkájukkal és öngyújtóval érkezzenek a kísérletre, de úgy, hogy előtte nem gyújtottak rá nyolc órán át. A kísérlet során pedig még arra is megkérték őket, hogy gyújtsanak rá egy cigarettára, de ne szívják el, csak hagyják égni egy kicsit, majd nyomják el.

Ettől azt remélték, hogy csúcsra járathatják a cigaretta utáni sóvárgásukat. Az így előkészített alanyoknak aztán különböző - összesen 12 - szagmintát adtak. A szagok között voltak kimondottan kellemesek - mint a kömény, a csokoládé, a borsmenta és a citrom -, voltak dohányra emlékeztető illatok, illetve volt egy kifejezetten émelyítő és kontrollként egy teljesen szagtalan anyag is. Első körben végigszagoltatták velük a mintákat, majd a kísérlet második körében, amikor már felébresztették a cigaretta utáni sóvárgásukat, előbb mindegyikük kapott egy szagmintát. Volt, aki a kedvenc illatát, mások dohányra emlékeztető szagmintát, megint mások szagtalant. Ezeket öt percen át szagolgathatták, és minden percben száz fokú skálán kellett osztályozniuk, hogy mennyire akarnak azonnal rágyújtani.

Másnap még egyszer megismételték a kísérlet második körét, de úgy, hogy már senki se kapta szagmintának a korábbi kedvencét, legfeljebb valami más, kellemes illatot, de a vágyaikat ugyanúgy kellett osztályozniuk.

Az eredmények összevetése után a kutatók arra jutottak, hogy akikkel kellemes illatot - legyen az a kedvencük, vagy csak úgy általában kellemes -, sokkal kevésbé akartak rágyújtani. A százfokú skálán átlagosan 7-8 ponttal értékelték alacsonyabbra vágyuk mértékét azoknál, akik dohányszagú vagy szagtalan mintát kaptak.

Michael Sayette, a tanulmány szerzője, a Pittsburghi Egyetem pszichológusa fontosnak tartotta kiemelni, hogy kísérletük alanyai nem olyan dohányosok voltak, akik le akartak szokni. Mindazonáltal a kinyert adatok alapján állítja, hogy "nem korai arra következtetni, hogy az ilyen szagemlékek hasznosak lehetnek, akár önmagukban, akár már létező gyógymódokkal együtt a leszokásban". (Via Popsci)