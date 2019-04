De Niro Trumpról: Ez egy lúzer, egy wannabe gengszter

Barry Levinson iRobert De Niro oldalán a 'The Wizard of Lies' bemutatóján Pasadenában Fotó: Frederick M. Brown/AFP

Ismét belszállt az amerikai elnökbe az új Scorsese-filmmel épp visszatérő, kétszeres Oscar-díjas Robert De Niro, aki totál lúzernek és egy gyerekes wannabe gengszternek nevezte az amerikai elnököt.

De Niro péntek este volt Stephen Colbert vendége a Late Night Show-ban, és arról beszélt, hogy ő ugyan keményen kampányolt Trump ellen, de amikor a republikánus jelölt nyert, azt mondta magában, egy esélyt ő is érdemel tőle. Ezt megkapta, és azt bizonyította vele, hogy

egy totális lúzer.

2016-ban De Niro beleállt az anti-Trump kampányba, akkor még egy pofont is adott volna neki, sőt le is malacozta, de azóta is tett nyilvános megjegyzéseket az elnökre, akinek a Tony-díjátadón röviden annyit üzent, hogy bassza meg.

A most pénteki műsorban természetesen sok szó esett az Irishman című filmről, amiben De Niro ismét Al Pacion oldalán gengszterkedik majd, és amit a Netflix hoz forgalomba. A gengszterkedésről a színésznek megint csak az elnök jutott eszébe. Kérdésre válaszolva azt mondta,

„az emberek szeretik, vonzónak találják a törvényen kívüli dolgokat, leszámítva, hogy egy wannabe gengszter vette be a Fehér Házat.”

Aztán megvédte még a gengsztereket is Trumppal szemben, mert még azoknak is megvannak a maguk törvényei és morális szabályaik, számít nekik az adott szó, ezzel szemben az Amerikai Egyesült Államok elnöke azt se nagyon tudja, mit jelentenek ezek a szavak. (Guardian)