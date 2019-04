Meghalt három világhírű hegymászó a Sziklás-hegységben

Három világhírű hegymászó, az osztrák David Lama és Hansjörg Auer meg az amerikai Jess Roskelley meghalt a Sziklás-hegység kanadai csúcsai között, miután április 16-án egy lavina elsodorta őket – írja a National Geographic. A sportolók egy kanadai üdülőváros, Banff közelében próbáltak feljutni a Howse-csúcsra.

A Sziklás-hegység egy része Albertánál Fotó: Only France/AFP

A mentőalakulatok azután kezdték őket keresni, hogy Jess apja, John Roskelley – aki szintén ismert hegymászó – segítséget kért, mert a fia már rég nem adott életjelet magáról. A mentők a levegőből figyelték a környéket, mert az időjárás egyelőre nem alkalmas arra, hogy gyalogos menjenek a helyszínre, és észrevették egy lavina nyomait, a völgyben pedig egy holttestet és hegymászó felszereléseket láttak.

A Howse-csúcsot nagyon nehéz megmászni, hegyes és jeges szakaszok váltakoznak. „Ez is egy olyan útvonal, aminek a bejárása vagy sikerül, vagy azonnal rémálommá válik. Ez a mászás most rémálommá vált” – írta John Roskelley. (via HVG)