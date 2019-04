Stabilizálták a Notre Dame szerkezetét, levonultak a tűzoltók a katedrálisról

A leomló huszártorony átszakította a keresztgerendás belső boltozatot is. Fotó: Amaury Blin/AFP

Négy nappal azután, hogy tetőszerkezete kigyulladt és leégett, a párizsi tűzoltók szerint sikerült stabilizálni a Notre Dame katedrális sérült szerkezetét, és ezzel a tűzoltók befejezték munkájukat az épületen péntek este.

Gabriel Plus szóvivő a hatóságok nevében megnyugtatott mindenkit, hogy elhárult a veszélye annak, hogy a gótikus templom összeroskadjon. Sikerült lehűteni a felizzott falakat és az épületen belül keletkezett törmeléket. A tűzoltó szerint ezzel együtt kisebb csoda, hogy nem omlott össze az épület, és hogy minden ereklyét és relikviát sikerült kimenteni onnan. Utóbbi hírt a kulturális örökségért felelős tárca illetékesei is megerősítették. Pénteken az utolsó műtárgyakat is kimentették az épületből, és a Louvre-ba szállították azokat.

Az ügyészség nyomozói továbbra sem találtak szándékosságra vagy idegenkezűségre utaló jeleket, és balesetként nyomoznak a katedrális leégésének ügyében. A feltételezések szerint több körülmény szerencsétlen együttállása vezethetett a katasztrófához, de részleteket a tűzoltók és a nyomozók sem osztottak még meg ebben a kérdésben.



A székesegyház rektora Patrick Chauvet is csak annyit mondott, hogy "számítógépes, logisztikai múlaasztás" is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ilyen sebesen terjedtek a lángok. Szerinte hónapokba is telhet, mire sikerül megállapítani a tűz pontos eredőjét.

A Parisien is arról ír, hogy egy számítógépes meghibásodás miatt kaphattak téves riasztást a tűzoltók, ami aztán növelte a hatóság reakcióidéjet. Meg nem erősített értesülések szerint a nyomozók azt feltételezik, hogy a felújításhoz használt, ideiglenesen telepített lifteknél keletkezhetett tűz. Hivatalosan a rendőrség annyit közölt, hogy rövidzárlat okozhatta a tüzet.

A rektor szerint a munkák a tűzvédelmi előírások szerint zajlottak, és tűzjelzők működtek a felújítás alatt álló területek egészén.

Adományokból már több mint 1 millió euró áll rendelkezésre a felújítási munkálatokra. (AP)