Drónos szökést tervezett a Teréz körúti robbantó

Szökési tervet készített, amit egy zsebkendőbe csomagolva akart húgának átadni P. László, számolt be a Bors. A Teréz körúti robbantásért jogerősen harminc évre ítélt férfi azt kérte, hogy mikor legközelebb átszálltját elmeorvosi vizsgálatra, drónnal csempésszenek be neki fegyvert és lőszereket. A Váci Fegyházban őrzött férfi terveivel lebukott: egy zárka ellenőrzés során megtalálták az írást, ami miatt fel is jelentették.

P. Lászlót 24 órás megfigyelés alatt őrzik, minden percét kamera előtt éli.