Elkészült a világ valaha volt legjobb szelfije

A kongói Virunga Nemzeti Park egyik vadőre kapta le magát tökéletes helyzetben két elárvult hegyi gorillával, Ndakazival és Ndezével. A park biztosított mindenkit, hogy a kép valódi, és egyébként sem ritka, hogy a gorillák két lábra állnak.

Mivel érezték, hogy a jól sikerült kép megállíthatatlanul terjedni kezd az interneten, felhívták a figyelmet arra, hogy képen látható állatok megóvását biztosító programhoz támogatásra van szükségük.

A hegyi gorillák mára nagyon közel kerültek a kihaláshoz, alig ezer egyed él belőlük a vadonban. A számukat az orvvadászat mellett az élőhelyeik visszaszorulása is folyamatosan csökkenti. A képen látható két nőstény is az orvvadászok miatt árvult el, és a park munkatársai nevelték fel őket, mivel nem lettek volna képesek egyedül életben maradni a vadonban. Ezek az állatok megszokták az ember közelségét, ezért készülhetett el a kép is, de a nemzeti park mindenkit emlékeztetett arra, hogy a vadonban tilos közel menni a gorillákhoz. (Independent)