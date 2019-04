Az osztrák kormány megszüntetné a névtelen kommentelést

Az osztrák kormány nemrég benyújtott egy törvényjavaslatot, ami szerint nem lehetne többé név nélkül kommentelni az interneten. Ha elfogadják, a felhasználóknak meg kell adniuk a teljes nevüket és címüket az oldalak üzemeltetőinek, hogy hozzászólhassanak egy-egy témához. A törvényjavaslatnak egyébkén Gondosság és felelősség az interneten a címe.

Ez persze nem jelenti az, hogy a kommentelők ne használhatnák többé a viccesnek gondolt nickjeiket, de bűncselekmény esetén az oldalak üzemeltetőinek ki kellene adniuk az adott felhasználók adatait a hatóságoknak vagy azoknak a magánszemélyeknek, akiket kommentben sértegettek. Azt pedig az oldalak üzemeltetőinek kell megoldaniuk, hogy a megadott adatok valósak legyenek. Ez a megoldás lehet akár két lépcsős beléptetés is, amihez telefonszámot is kérnek. De ha nem tartják be a szabályokat, akár 100 ezer eurós büntetést is kaphatnak az oldalak.

Gernot Blümel médiaügyi miniszter a javaslatot azzal indokolta, hogy a digitális világban is ugyanazoknak a szabályoknak kell érvényesülniük, mint az analógban. A digitális arceltakarást tiltó törvény a tervek szerint 2020-ben lépne életbe.

Az új szabályok azokra a portálokra vonatkoznak, amelyeknek 100 ezernél több felhasználójuk van, az éves forgalmuk meghaladja az 500 ezer eurót, vagy 50 ezer eurónál nagyobb sajtótámogatást kapnak. Az online kereskedelemmel foglalkozó oldalak vagy azok, amik nem a megjelenő tartalom után kapják a bevételeiket, kivételt élveznek.

A legtöbben pont a kivételek miatt kritizálják a javaslatot, hiszen így például az FPÖ-höz köthető dühöngő, az unzensuriert.at is megúszná a szigorítást. Ugyanakkor az sem világos, hogyan érvényesítenék a szabályokat a külföldről működő közösségi oldalakkal szemben. Valószínűleg az EU-nak sem fog tetszeni, hogy a törvény súlyosabban érintené az európai oldalakat, mint a nagyobb amerikaiakat. Másrészt a személyes adatok megadásával nemcsak a gyűlöletbeszédtől, de a szabad véleménynyilvánítástól is el lehet venni a felhasználók kedvét, ráadásul a hekkereknek is aranybányát jelentenének a rengeteg személyes adatot tartalmazó rendszerek. (Standard/Engadget/Index)