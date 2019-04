Ismét melegszik, aztán újra lehűl

Folytatódik a hektikus tavaszi időjárás Magyarországon: ismét kellemesebb napok jönnek, hogy aztán megint visszaessen a hőmérséklet, és esősre forduljon az idő.



Szerdán folyamatosan melegszik majd napközben a hőmérséklet, és késő délutánra napsütés mellett akár 25 fok is lehet, az ország északi részén tovább csökken majd a felhőzet, és szép tavaszias idő lesz.

Lesznek persze gomolyfelhők itt-ott, és a Dunántúlon kialakulhat szórványosan zápor, néhol zivatar is, de így is szép nap lesz. Széllökésekre inkább csak a délkeleti, déli országrészben, és az Alpokalja térségében kell számítani.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között várható. Késő estére 10 és 18 fok közé hűl le a levegő, az Északi-középhegység térségében lesz a hűvösebb.

Csütörtökön is kellemes, itt-ott záporos és szeles, de melegedő idő lesz, és akár 28 fok is lehet, és hasonlóan király időre lehet számítani pénteken is.

Viszont szombatra valamivel ismét lehűl az idő és visszatér a csapadék: erős szél és eső is lesz, és ismét visszaesik kicsit a hőmérséklet maximuma 15 és 20 fok közé, a Dunántúlon egészen viharos körülmények is előfordulhatnak majd.

Valamivel hűvösebb idővel kell számolni a jövő hét első felében is, éjszakánkánt akár 4-5 fokig is visszahűlhet a levegő. (met.hu)