Meghalt a Cliff Barnest alakító Ken Kercheval

A 83 éves korában elhunyt amerikai színész, Ken Kercheval legismertebb szerepe Cliff Barnes volt a Dallas című amerikai szappanoperában: 14 szezonon át alakította az olajmágnás karakterét, aki fő ellenfele volt a Larry Hagman által megformált Jockey Ewingnak.



Fotó: Peter Larsen/AFP

Kercheval haláláról a Hollywood Reporter számolt be. A halál okát egyelőre nem ismerni.

Kercheval a hatvanas évektől színészkedett, kezdetben Broadwayen is vállalt szerepeket, valamint számos filmben is feltűnt. Az igazi ismertséget viszont a CBS-en futó Dallas hozta meg a számára. Hagman mellett ő volt az egyetlen színész, aki 1978 és 1991 között futó sorozat minden évadában szerepelt, az 357 epizódból 342-ben. Sőt, az 1996-os filmverzióban, valamint a TNT-féle 2012-2014-es verzióban is szerepelt.

Kerchevalt eredetileg Jock Ewing házasságon kívüli fiának, Ray Krebbsnek a szerepére választották ki, de aztán a forgatás idejére előrelépett, és egy fontosabb szerepet bíztak rá.