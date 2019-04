Trump dühe miatt az amerikai hatóságok csak titokban készülődhetnek az újabb orosz beavatkozások elhárítására

"Ez nem a legjobb téma, nem kéne engedni, hogy elérjen a szintjére" - ezekkel a szavakkal kommentálta Donald Trump új - még mindig csak ideiglenes - kabinetfőnöke, Mick Mulvaney az év elején Kirstjen Nielsennek, Trump időközben lemondott belbiztonsági miniszterének azt a felvetését, hogy a miniszterasszony kabinetülést akart összehívni a 2020-as választásokba történő orosz beavatkozás megakadályozásának koordinációjára.

Azt, hogy Oroszország a 2016-os elnökválasztás után sem adta fel az amerikai belpolitikai folyamatok manipulálását, a 2018-as félidős választás már bizonyította. Ahogy 2016-ban, úgy 2018-ban is bevetettek hackereket, átirányították az internetes forgalmat és a közösségi médiában terjesztett álhírekkel igyekeztek növelni az amerikai politikai megosztottságot. Semmi jel nem utal arra, hogy 2020-ban ne folytatnák ezt az amúgy igen sikeres zavarkeltésüket.

De ahogy Mulvaney jelezte, erről az amerikai kormányzat legfelsőbb szintjén beszélni se lehet. Az ok: Trump. Trump elnökségét eddig leginkább az oroszügyi vizsgálat határozta meg. Ennek eredményeként az elnök már attól dührohamot kap, ha valaki orosz beavatkozást emleget, mert azt legitimitása megkérdőjelezésének érzi. Így hát kevesebb mint két évvel a következő elnökválasztás előtt a legfelsőbb, miniszteri szinteken semmilyen egyeztetés sem folyhat a témában, márpedig ha egy téma alsóbb szintre kerül, akkor háttérbe is szorul.

Hiába tehát az amerikai titkosszolgálatok egybehangzó figyelmeztetése arról, hogy Oroszország újra befolyásolási kampányba kezdhet a választások előtt, az amerikai állam nem készül szervezetten ezek kivédésére. Mindezt azért, mert Trump meggyőződése, hogy a 2016-os orosz beavatkozásnak nem is volt akkora hatása. "Ha azt nézzük, hogy mit csináltak az oroszok - tudják, hirdetéseket vettek a Facebookon, hogy megosztottságot keltsenek -, az szörnyű volt. De a nyomozás, meg a sok spekuláció az elmúlt két évben sokkal komolyabb hatással volt a demokráciánkra pár Facebook-hirdetésnél" - képviselte a hivatalos, a történteket elbagatellizáló álláspontot Jared Kushner, az elnök veje és főtanácsadója - egyben egyike azoknak, akik közvetlenül is egyeztettek orosz ügynökökkel a 2016-os választás előtt arról, hogy milyen terhelő információik vannak az oroszoknak Hillary Clintonról. Kushner mindezt kedden, a Time 100 csúcson adott interjújában közölte. (Via The New York Times)