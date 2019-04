Jómódú családokból jöttek a Srí Lanka-i terroristák

A Reuters összeállítása szerint a 359 halálos áldozatot követelő Srí Lanka-i robbantássorozat elkövetői közül többen is kifejezetten tehetős családokból jöttek. A hatóságok most derítik fel a terroristák hátterét, de azt már lehet tudni, hogy egyikük korábban külföldön tanult Angliában és Ausztráliában, ahol jogi diplomát szerzett. Az öngyilkos merénylők között volt egy testvérpár, akik a szigetország egyik legismertebb és leggazdagabb fűszerkereskedőjének gyermekei, illetve egy nő is. A hatóságok szerint a csoport vezetője egy Mohamed Zahran nevű szélsőséges iszlamista hitszónok, ő az, aki maszk nélkül szerepel a terroristák videóján.

A terrortámadások politikai válságot is okoznak, az ország elnöke arra próbálja rávenni a rendőrség és a hadsereg vezetőjét, hogy mondjanak le a történtek miatt. A Reuters forrásai szerint az indiai hírszerzés már április 4-én jelezte, hogy szélsőségesek akciókra készülnek Srí Lankán, viszont valószínűleg az elnök és a miniszterelnök közötti politikai feszültség miatt az információ nem jutott el a megfelelő hatóságokhoz. A húsvét vasárnapi robbantások miatt eddig 60 embert tartóztattak le. A három templom és négy szálloda ellen egyszerre elkövetett támadásért az ISIS vállalata a felelősséget.