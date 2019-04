Kezdődik a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

Ma kezdődik a 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A négynapos rendezvény mintegy 400 programmal várja a közönséget a fővárosi Millenáris parkban. A fesztivál díszvendég országa Norvégia, díszvendég írója Karl Ove Knausgard lesz. Most először fordul elő, hogy a díszvendég ország adja a díszvendég írót is.

A norvég díszvendégség keretében nyolc norvég szerző lesz személyesen jelen a könyvfesztiválon. Emellett több kiemelt program hívja fel a figyelmet a norvég-magyar kulturális kapcsolatokra.

Megrendezik a könyvfesztivál hagyományos kísérőrendezvényeit, az Európai Írótalálkozót, a Kis Könyves Éjt, a Könyvtáros Klubot és az Európai Elsőkönyvesek Fesztiválját is. A gyerekprogramok idén a frissen átadott Nemzeti Táncszínház aulájában kapnak helyet.

Karl Ove Knausgard beszédet mond a WSJ 2015-ös rendezvényén Fotó: Dimitrios Kambouris/AFP

(MTI)