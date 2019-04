Sokan antiszemitának tartották a New York Times karikatúráját, ami vakvezető kutyaként ábrázolta Netanjahut, erre bocsánatot kértek és leszedték

“Egy, a New York Times csütörtöki nyomtatott nemzetközi kiadásában megjelent karikatúra antiszemita motívumokat használt, Izrael miniszterelnökét Dávid-csillagos nyakörvet viselő vakvezető kutyaként ábrázolva, amint az Egyesült államok elnökét vezeti, aki a képen kipát visel. A kép sértő volt, a közlése hiba volt. A kéept a New York Times News Service and Syndicate azóta eltávolította.”

Percekkel ezelőtt jelent meg ez a közlemény az ismert liberális lap egyik Twitter-csatornáján.

A képben, ami a jobboldali nacionalista-populista izraeli miniszterelnök és a jobboldali nacionalista-populista amerikai elnök szoros kapcsolatát próbálta volna kifigurázni, az a legmeglepőbb, hogy Netanjahu nem akármilyen kutya hanem vakvezető tacskó alakjában szerepel rajta.