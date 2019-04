Lefújták a Woodstock 50-et

Az 1969-es legendás fesztivál szellemiségére épített, az 50. évfordulóra, de egy másik helyszínen, a New York állambeli Watkins Glenben augusztus 16-18-ára tervezett fesztivál – aminek a támogatói között ott volt Michael Lang, aki az eredeti Woodstock egyik alapítója is volt – mégsem lesz megtartva, miután a befektetők kihátráltak.

Az 1969-es woodstocki fesztivál Fotó: Wadleigh Maurice/Collection Christophel

Pedig több generáció legendája is fellépett volna, többek között Santana, David Crosby, John Fogerty, Jay-Z, Chance The Rapper és Miley Cyrus. De a szervezők közölték, hogy a fesztivált nem tudták volna megtartani úgy, hogy az méltó legyen a brandhez – ahogy az 1994-es és az 1999-es Woodstock is csak kellemetlen emlék maradt. (NPR)