Lóval hajtott a szénbánya ellen tüntetők közé egy ausztrál férfi

"Vuhú" - kiáltotta kalapját lengetve egy 41 éves ausztrál férfi, miután lovával bevágtatott az ausztráliai Clermontban egy szénbánya megnyitása ellen tüntető tömegbe. A ló fellökött egy tiltakozót, a 61 éves nő eszméletét vesztette. A lovast elfogták, "jármű veszélyes üzemeltetése" miatt emeltek vádat ellene.

"A lovas megsértette a kölcsönös tiszteletre vonatkozó elvárásokat" - jelentette ki a közép-ausztráliai város polgármestere, Anne Barker, aki reméli, hogy a jog teljes erejével fellépnek majd a sérülést okozó lovas ellen.

Clermont közelében az indiai Adani Group a világ legnagyobb széntermelő központját tervezi létrehozni, az Adani Carmichael bánya tervezett megnyitása miatt évek óta tart a vita. Szombaton négyszáz tiltakozó érkezett a városba, hogy tiltakozzon a bányanyitás ellen. Őket helyben bányapárti tiltakozók várták "zöldikék, menjetek haza" feliratú transzparensekkel.

A háromezer lakosú Clermont, mint a hasonló Isten háta mögötti ausztrál porfészkek - Brisbane, a legközelebbi nagyváros 11 órányira van -, nem bővelkedik a munkalehetőségekben. A régi bányászváros sorsa rosszra fordult a bányák bezárásával, pár éve száz lakóház is magára maradt a városkában. Az Adani Group a bányák újranyitásával több ezer munkahelyet ígér, de a környezetvédők szerint ez túlzó, hiszen pont a bányászatban az automatizálás erősen csökkenti a munkaerőigényt. (Via The New York Times)