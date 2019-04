Szoktassák magukat az esőhöz, jó reggelt!

Bár a múlt héten már-már úgy tűnt, hogy visszavonhatatlanul itt a nyár, május első napjaiban újra élhetjük a márciust. Ma még akár 19 fok is lehet, sőt, szerdán, a munkaszüneti napon talán csapadékmentes időben élvezhetjük majd az akár 22 fokos csúcshőmérsékletet, a hét második fele még az első felénél is rosszabb időt ígér: a hétvégén már jó, ha 15 fok lesz, de mindegy is, mert ömleni fog az eső. Végre, tenném hozzá az elmúlt hónapok aszályára gondolva. Na, de nézzük, mi vár ránk ma. Eső. Az ország jelentős részében, így Budapesten is csepereg. Az ország nyugati felében 10-13, a keletiben 12-15 fokra számíthatunk délelőtt, délután ennél legfeljebb 2-3 fokkal lesz csak melegebb. Némi napsütésre a Tiszántúlon számíthatnak, az ország javában esni fog, a csapadékot az Alpokalján viharosra fokozódó szél kísérheti. Kedd hajnalra akár 5 fokig is hűlhet. (Via Met.hu)