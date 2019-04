A Trónok harca operatőre: Tudom, hogy nem volt túl sötét, én fényképeztem

Megérkezett a sorozat legjobban várt része, Winterfell csatája, sok rajongó azonban eléggé elkámpicsorodott, mert állítják, az epizód legtöbb részében alig lehet látni, mi történik, olyan sötét van. Ez nem alaptalan kritika, mutatok három gifet a részből:

A TMZ megkérdezte a dologról az epizód rendezőjét, Fabian Wagnert, aki azt mondta, van itt néhány dolog, amit figyelembe kéne venni. Először is: a rendező szerint a pixelesség és a mocsárszínek, melyekre a nézők panaszkodtak, az HBO által használt tömörítésnek köszönhető. Az élményen az sem sokat javít, ha telefonon, túl világos szobában nézzük vagy rossz az internetkapcsolatunk. Aztán az is van, hogy a GoT „mindig is nagyon sötét és nagyon mozis show volt”. Az operatőr szerint a sorozatot ajánlott elsötétített szobában nézni, valahogy úgy, mintha moziban ülnénk.

Wagner hozzátette, hogy a show producerei és a rendező is azt szerették volna, hogy sötét legyen ez az epizód. Az operatőr elmondta, a csatajelenetek szándékosan voltak ennyire intenzívek és zavarosak - de nem összezavaróak. „Egy cool epizódot akartunk készíteni a nézők és a rajongók számára” mondta Wagner, aki úgy hiszi, ez sikerült is. „Tudom, hogy nem volt túl sötét, én fényképeztem”.