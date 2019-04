Engedélyezték a gyógyszert, ami szól az orvosodnak, ha bevetted

2017-ben az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal (FDA) egy olyan skrizoféniára felírható gyógyszert engedélyezett, ami jelet küld az orvosnak, ha a páciens bevette. Ez fontos lépés a betegség kezelésében és abban is, hogy az orvoslásban közvetlen módon használják az internetkapcsolatot.

A skizofrénia valamely formájával diagnosztizált páciensek esetében mindig komoly probléma volt, hogy idővel abbahagyják a gyógyszer szedését, ami pszichotikus epizódokat idéz elő (ilyenkor a beteg kapcsolata megszakad a valósággal), és ezeknek nagyon komoly következményeik lehetnek. Ez az új tabletta nem összetételében új, a gyógyszert már tizenhat éve használják, a különbség csak az, hogy van benne egy apró mikrochip, melynek jelzései lehetővé teszik az orvos számára, hogy még azelőtt közbelépjenek, hogy a beteg állapotában drámai változás áll be. Azóta eltelt másfél év, de az Abilify MyCite nevű gyógyszert nagyon kevés beteg szedi csak - erről a Washington Post írt.

A szenzor jelet továbbít egy appon keresztül, az adatokhoz csak az orvos férhet hozzá. Fotó: Sigrid Gombert/Cultura Creative

Néhány orvos szerint az az egyik probléma, hogy a skizofréniával kezelt betegek amúgy is paranoiával küzdenek, így nem érzik túl jó magukat a gondolattól, hogy egy olyan tablettát vegyenek be, ami jeleket küld. „A betegek félnek bevenni” - mondta James Levenson pszichiáter. „A gyógyszer kiválóan mutat rá arra a dilemmára, ami az amerikai egészségügyben egyre gyakrabban kerül elő: eddig a betegek kaptak egy nagyon is kézzel fogható dolgot, tablettát, krémet, orrsprayt vagy injekciót, de a legújabb fejlesztések ennél jóval bonyolultabb megoldásokat kínálnak, amiket nem olyan egyszerű lenyelni, mint egy kapszulát. Ugyanakkor

az orvostudomány egyik legnagyobb problémája, hogy a betegek egy része vagy elfelejti bevenni a gyógyszerét, vagy - mint például a mentális betegségektől szenvedő páciensek - idővel szándékosan állnak le vele.

Egyre több appot készítenek, melyek használata segíthet abban, hogy a beteg rendszeresen szedje a gyógyszerét, ez kiemelten fontos a fájdalomcsillapítók, cukorbetegség esetében. A digitális gyógyszerek kifejlesztése most is zajlik, rákbetegek, szív- és érrendszeri panaszokkal élők és fertőző betegségtől szenvedő páciensek esetében is szeretnék majd bevetni.

Bár ezek közül sokat valószínűleg engedélyeznek is majd,

az orvosok és a biztosítótársaságok nincsenek teljesen meggyőződve arról, hogy ezek az új technológiák valóban akkora változásokat hoznak majd, mint amennyire a gyógyszergyártók remélik és hiszik.

Az első, az FDA által engedélyezett digitális terápia, a Abilify MyCite szenzoros tablettája mindenesetre egyelőre nem került piacra az orvosok és a biztosítótársaságok fenntartásai miatt. Ugyanakkor a gyógyszert gyártó Otsuka Pharmaceuticalnek a virginiai hatóságok engedélyezték, hogy az alacsony jövedelmű állampolgároknak nyújtott egészségbiztosításra (Medicaid) jogosult mentális betegek számára a gyógyszert felírják. A cég ezzel párhuzamosan egy kísérleti programot indít Floridában és talán hamarosan Oklahomában is. Az Otsuka úttörőként tekint saját magára. Az Abilify egy már jó ideje használatban lévő gyógyszer, lassan már két évtizede alkalmazzák súlyos mentális betegségekkel élő pácienseknél. Az Abilify MyCite annyiban különbözik csak az eddig tablettától, hogy új komponensként egy nyomkövetőféle kerül bele. Csakhogy ez nyilván nem olcsó dolog, a gyógyszer ára havi 1650 dollár, ami majdnem harmincszor annyi, mint 30 napra elegendő sima Abilify.

A gyógyszer új komponensét egy a Szilícium-völgyben működő cég, a Proteus Digital Health fejlesztette ki, akik azt szeretnék, ha technológiát rákbetegeknek adott kemoterápiás gyógyszereknél is használnák. A dolog úgy működik, hogy miután a páciens lenyelte a tablettát, egy rézből, magnéziumból és szilíciumból álló, homokszem méretű elektromos szenzor működésbe lép, és amikor a tabletta reakcióba lép a gyomorsavval, jelet küld, melyet a beteg testén lévő tapasz rögzít. A tapasz továbbítja a jelet a páciens okostelefonjára telepített appba, az alkalmazás feltölti az adatokat egy biztonságos weboldalra, itt pedig az orvosok megnézhetik azokat. Az Otsuka speciális szövetségi engedélyt kapott arra is, hogy azoknak a pácienseknek, akik nem engedhetik meg maguknak a rendes okostelefont, kevés funkcióval bíró, „buta” okostelefont adjanak, ami tulajdonképpen csak arra van, hogy az app telepíthető legyen rajta. Az appnak küldött adatok nemcsak abban segítik az orvost és pácienseiket, hogy időben észrevegye a szakember, ha valaki leáll a gyógyszerével, a betegek más információt is megoszthatnak kezelőorvosukkal, például azt, hogy milyen hangulatban vannak. Ez a súlyos mentális betegséggel élők esetében szintén kulcsfontosságú adat.

A gyógyszer engedélyezése éles vitát váltott ki szakmai körökben, a pszichiátereknek etikai aggályaik vannak, és megkérdőjelezik, joguk van-e ilyen mélységben ellenőrizni pácienseik életét.

Több kérdést tettek fel betegeik autonómiájára, személyes adataik biztonságára és arra nézve, vajon alkalmasak-e mindannyian arra, hogy biztonságosan használják a rendszert. Az Abilify MyCite támogatói viszont azt mondják, akkora orvosi igény lenne a gyógyszerre, hogy érdemes azért egy alaposabb pillantást vetni rá.

Virginia állam egyik szenátora, R. Creigh Deeds (D-Bath) a Washington Post újságírójától értesült a gyógyszerről, de azt mondta, nagyon érdekelné egy technológia, ami segítene az olyan mentális betegeknek, amilyen az ő fia volt. Deeds fia, Austin 2013-ban, 24 éves korában előbb majdnem halálra késelte az apját, majd öngyilkos lett. A fiatal férfi akkor már majdnem egy éve nem szedte a gyógyszereit, és bár a bíróság napokkal korábban kényszergyógykezelésre kötelezte, mivel nem volt hely egy mentális betegeket kezelő intézményben sem, egyszerűen hazaengedték.

„Azoknak, akik a betegek gondját viselik, szükségük van arra, hogy tudják, a beteg biztosan bevette a gyógyszereit” - mondta Deeds. „A másik oldalon viszont ott vannak a beteg szabadságjogai.” A szenátor hozzátette, a fia ugyanazért nem szedte a gyógyszert, amiért a legtöbb mentális beteg: a tablettától úgy érezte, mintha nem is önmaga lenne, és lebutítatná a személyiségét. Deeds hozzátette, hogy akkor sincs senkinek joga ahhoz, hogy tönkretegye a saját vagy mások életét. Arról azonban nem kívánt nyilatkozni, egyetért-e azzal, hogy az államban a jóváhagyott gyógyszerek listájára került az Abilify MyCite.

A gyártó igyekszik hangsúlyozni, hogy egyetlen páciensnek sem kell majd az Abilify MyCite-ot szednie, csak akkor, ha ő kimondottan azt szeretné. John Bardi, a vállalat alelnöke azt mondta, senkire sem akarják ráerőltetni a gyógyszert, ez csak egy opció azoknak, akik maguk is arra törekednek, hogy terápiájuk minél kiegyensúlyozottabb legyen.

A cég vezetői nemrégiben előadást tartottak egy a mentális betegek jogainak védelmével foglalkozó csoport rendezvényén. A szervező később azt mondta, neki ugyanazok az aggályai, mint a legtöbb orvosnak és jogvédőnek: bár a szándék jó, a technológia meglehetősen zavarba ejtő kérdéseket vet föl. „Benne van a Nagy Testvér-tényező” - mondta. Hozzátette, a skrizofén páciensek közül sokan alacsony jövedelműek, akiknek az egészségbiztosítását állami szervek finanszírozzák. Ez viszont egy nagyon drága technológia, és kérdés, készült-e költség-haszon elemzés, hogy egyáltalán megéri-e ez az óriási plusz költség, amit a szenzor ad az árhoz.

A digitális orvoslás költséghatékonysága valóban fontos kérdés. Miután megkapják az FDA engedélyét, az orvosi eszközöket gyártó cégek orvosokat és ápolókat kérnek fel arra, hogy segítsenek nekik bebizonyítani, hogy ötleteik a való világban is működnek, és megérik az extra költségeket. Így tesz például egy az opioidfüggők és cukorbetegek számára alkalmazást fejlesztő cég, vagy amelyik az asztmások által használt inhalátorokból küld adatokat. Az FDA jóváhagyott egy olyan programot is, melyben mesterséges intelligencia segíti az orvosokat abban, hogy gyorsabban felismerjék a stroke jeleit.

Szakértők szerint a digitális egészség piaca kezd elvadulni: egy kormányjelentés szerint 2017-ben 318 ezer egészségügyi témájú app volt elérhető világszerte, ezek többségét nem vizsgálták a hatóságok. Azokban az esetekben, amikor a szoftvert gyógyszerekkel és eszközökkel párosították, vagy ha orvosi döntéshozatalt helyettesített, az FDA közbelépett.

A hatósági engedély persze még nem jelenti azt, hogy valami költséghatékony is. A biztosítótársaságok ilyen korai fázisban nem szívesen fizetnek, különösen hogy az FDA-engedély megszerzéséhez végzett kísérletben viszonylag kevesen vettek részt. Egy szakértő szerint ilyenkor különösen indokolt az óvatosság. Ráadásul az, hogy az Abilify MyCite megkapta az engedélyt, nem jelenti azt sem, hogy valóban hatásos a készítmény.