Jolly plágiummal vádolja Enrique Iglesiast

A mulatós zenész szerint a spanyol világsztár egy tavalyi száma gyanúsan hasonlít az ő 2017-es, Bűbáj és csáberő című számára. Erről - ügyvédje társaságában - a TV2 reggeli műsorában, a Mokkában mesélt. Az adásban belehallgattak mindkét dalba, Jolly még rá is énekelt Iglesias dallamaira, hogy érzékeltesse, milyen megdöbbentően hasonlít a két szám.

A magyar mulatós-sztárnak persze kicsit jól is esik, hogy a spanyol sztárnak megtetszett a dala, elmondta, nem is a pénz a lényeg, hanem hogy tüntessék fel a nevét a szerzők között. Ezzel ugyanis lehet, hogy újabb kapuk nyílnak meg zenei karrierje előtt. Itt lehet meghallgatni Jolly Bűbáj és csáberő című dalát, itt meg Enrique Iglesias I Don't Dance Without You című alkotását.