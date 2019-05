Alakul az Orbán–Trump találkozó, miközben újabb fegyvereket vennénk az amerikaiaktól

Előrehaladott egyeztetés alatt áll a magyar miniszterelnök washingtoni találkozója Donald Trump amerikai elnökkel, értesült a Direkt36 az amerikai kapcsolatokról információval rendelkező magyar kormányzati tisztviselőktől. Egy magas rangú tisztviselő úgy fogalmazott, hogy májusi időpont a reális, de „minden a másik félen múlik”. Az intenzív készülődés hírét több washingtoni, a magyar-amerikai viszony alakulását követő forrás is megerősítette, egyikük azt mondta, „nagyon megbízható” információi szerint május 13-án kerül rá sor.

A találkozó áttörést jelentene az Orbán-kormány és az Egyesült Államok kapcsolatában. Orbán Viktor legutóbb 2001-ben, még az első miniszterelnöki ciklusában járt a Fehér Házban, de az akkori beszámolók szerint elsősorban Dick Cheney akkori alelnökkel tárgyalt, és George Bush elnök csak menet közben csatlakozott a megbeszéléshez.

Ha összejön a találkozó, Orbán nem üres kézzel érkezik Trumphoz. A Direkt36-nak magyar kormányzati, illetve a kormánnyal kapcsolatban álló források azt mondták, a magyar kormány rendkívül jelentős értékű védelmi beszerzésekről folytat tárgyalásokat az Egyesült Államokkal. Ezek egy részével kapcsolatban az esetleges Orbán–Trump találkozón várható bejelentés. A magyar miniszterelnök washingtoni meghívása ugyanakkor az Egyesült Államok régiós politikájába is illeszkedik: Andrej Babis cseh miniszterelnök március elején járt a Fehér Házban, Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök pedig május 3-án érkezik.

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége kérdésünkre azt írta, ők egy Orbán–Trump találkozó tényét nem tudják megerősíteni, az amerikai elnök programjával kapcsolatban a Fehér Ház adhat felvilágosítást. Az amerikai Fehér Ház, a magyar Külgazdasági- és Külügyminisztérium, valamint Havasi Bertalan, a magyar miniszterelnök szóvivője egyelőre nem reagált megkeresésünkre, amint válaszolnak, frissítjük a cikket. Babis és Pellegrini látogatásait a találkozók előtt egy-két héttel jelentették csak be hivatalosan.

Rendkívül elégedett amerikaiak

Az elmúlt időszakban több, a magyar-amerikai viszonyban feszültséget okozó ügy is napvilágot látott, ezek egy részét a Direkt36 tárta fel, vagy foglalkozott vele részletesen. Ilyen volt az orosz fegyverkereskedők kiadatásának ügye, a védelmi együttműködési megállapodással kapcsolatos huzavona, vagy a Budapestre költöző, orosz dominanciájú Nemzetközi Beruházási Bank témája.

A két éve hivatalban lévő Trump-kormányzatról már több alkalommal kiderült, hogy az úgynevezett „tranzakcionális diplomáciában” hisz, vagyis a külkapcsolatokban komoly jelentőséget tulajdonítanak a gazdasági előnnyel járó ügyleteknek. Úgy tűnik, a magyar- amerikai viszonyban meglévő politikai feszültségeket ellensúlyozhatják azok a nagy értékű védelmi beszerzések, amelyekről a magyar kormány az amerikaiakkal tárgyal. Az erről folyó egyeztetésekről négy magyar kormányzati, illetve a kormánnyal kapcsolatban álló forrás is beszámolt a Direkt36-nak.

Ahogy arról korábban írtunk, Mike Pompeo amerikai külügyminiszter februári budapesti látogatása is többek közt egy középhatótávolságú légvédelmi rendszer beszerzésével volt összekötve. Egy forrás értékelése szerint a folyamatban lévő további vásárlásokkal „az amerikaiak rendkívül elégedettek”. A jelenleg is zajló tárgyalások során például F-35-ös amerikai vadászgépek beszerzése is felmerült.

Magyar kormányzati források szerint az elmúlt időszakban az Orbán-találkozó ügyében több egyeztetésre is sor került Trump elnök kabinetfőnökével, Mick Mulvaney-vel, de ezen felül is rendkívül intenzívvé vált a magyar és amerikai tisztviselők közti kapcsolattartás, valamint más magas szintű találkozók. A fordulópontot az úgynevezett védelmi együttműködési megállapodás (Defense Cooperation Agreement, DCA) elfogadása jelentette, melynek során – ahogy erről szintén írtunk – a magyarok a főbb pontokban engedtek az amerikai követeléseknek. David Cornstein budapesti amerikai nagykövet korábban egy interjúban már beszélt arról, hogy Donald Trump és Orbán Viktor találkozója akkor lesz reális, ha révbe ér a DCA és néhány más „bejelenteni való”, amin még dolgoznak. Az egyezményről szóló parlamenti szavazásra várhatóan júniusban kerülhet sor.

A védelmi beszerzések mellett más ügyekkel is jó pontokat szerzett a magyar kormány a Trump-adminisztrációnál. Például azzal, hogy a Mol többé nem importál iráni kőolajat – miközben az USA már szankciókkal sújtaná az ezt nem meglépő szövetségeseit is –, valamint a magyar kormány az ENSZ-ben és minden más fórumon kiáll a Trump-adminisztráció által erőteljesen támogatott Izrael állam mellett. Egy korábbi, április eleji háttérbeszélgetésen egy magyar kormányzati tisztviselő a Direkt36-nak már reális lehetőségként beszélt egy Orbán–Trump találkozóról. Ő azt is hozzátette, hogy annak megvalósulása nagyban függ attól, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök marad-e az izraeli választások után.

Az izraeli politika alakulása azért volt kulcsfontosságú, mert Netanjahu mind Trumpnak, mind Orbánnak szoros szövetségese, és a magyar diplomácia washingtoni lobbizását a Fehér Házhoz jó kapcsolatokkal rendelkező Izrael régóta aktívan segíti. Netanjahu végül sikeresen szerepelt a választásokon, marad a kormányfői poszton.