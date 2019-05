Megalkották a világ egyik legmérgezőbb állata, az ausztrál kockamedúza ellenmérgét

A legmodernebb és ellenméreg készítésére még sohasem alkalmazott módszerrel állították elő ausztrál tudósok egy olyan tengeri állat mérgének ellenszerét, ami - közeli rokonaival együtt - évente jóval több fürdőzőt öl meg a világ tengereiben, mint a cápák, mérges tengeri kígyók és ráják együttvéve. Ez az állat az ausztrál kockamedúza.



A kockamedúzák aránylag nagyméretű, sapkaméretű testtel és 1,5-3 méter hosszú, vékony, csápszerű függelékekkel rendelkező állatok, igen erős méreggel. Egyetlen mérgező csalánsejtjük csípése is brutális fájdalommal és görcsökkel jár, de a kockamedúzával való testi érintkezés a gyakorlatban gyakran jár perceken belül bekövetkező kínhalállal. Az is elfőrdul ugyanakkor, hogy az áldozat napokon át szenved a nem igazán csillapítható, sokkoló fájdalomtól, mielőtt belehal. A szenvedés lüktető bőrfájdalommal és viszketéssel kezdődik, utána jönnek a görcsök, majd a szívleállás. Egyetlen példányban akár 60 ember megöléséhez is elegendő méreganyag gyűlhet fel.

A kockamedúzák specialitása, hogy egyes fajok mérge az idegrendszert megzavaró, pánikot és zavarodottságot okozó pszichoaktív anyagot is tartalmaz.

A Sidney Egyetem kutatói most különleges génszerkesztési eljárással találtak olyan ellenszert, ami bizonyított módon képes enyhíteni és megszüntetni a kockamedúza-csípés bőrtüneteit, amennyiben 15 percben felül alkalmazzák. A kísérletek során emberi sejttenyészeteket tettek ki medúzamérgezésnek, minden alkalommal más DNS-szakaszt blokkolva erre alkalmas szerekkel és figyelve, hogy a sejtek túlélik-e a mérgezést. A következő fázisban élő egereken próbálták ki a rostán fennakadt szereket, így jutottak el a hatékony ellenméregig. Ez a bőrtüneteket és a pokoli fájdalmat garantáltan elmulasztja, azt viszont meg nem tudják biztosan, hogy a szívleállás megelőzésére is hatásos-e.

(via Guardian)