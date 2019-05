A szülei gyilkolhatták meg az ötéves illinois-i kisfiút

Virrasztás az illinois-i Crystal Lake-ben 2017. április 24-én A. J. Freundért. Az ötéves kisfiú holttestét aznap találták meg egy közeli erdőben. Szülei hat nappal korábban jelentették eltűnését, de a nyomozók szerint valójában ők maguk végezhettek a kisfiúval. Fotó: SCOTT OLSON/AFP

Szülei gyilkolhatták meg az ötéves A. J. Freundot, derült ki a titkosítás alól most feloldott bírósági iratokból. A Daily Beast beszámolója szerint A. J. halálát koponya-és agysérülések okozták, amiket verés okozott.

Szülei, Andrew Freund és JoAnn Cunningham 2017. április 18-án jelentették be gyerekük eltűnését a rendőrségen, állítván, hogy utoljára előző este, fektetéskor látták. A most nyilvánosságra került bírósági iratok alapján a rendőrség már ekkor, hat nappal a holttest előkerülése előtt gyanakodott rájuk. Találtak is egy videót Cunningham telefonján, amin A. J. egy csupasz matracon fekszik, miközben a háttérben valószínűleg az anyja üvöltözik vele, amiért bepisilt.

A felvételen A. J. testét sebtapaszok és sérülések borítják. A Beast értesülései szerint a gyermek apja, Andrew Freund a videó láttán vallotta be, hogy fia nem eltűnt, hanem meghalt. A férfi azt vallotta, hogy a gyerek sérüléseit az anya, Cunningham okozta, aki "kemény verésekkel" büntette a fiát, ha az engedetlen volt.

Andrew Freund vallomása alapján A. J. azután vesztette életét, hogy büntetésből húsz percen át hideg zuhany alá tartották, mert bepisilt. Freund maga ezt a büntetést elfogadhatóbbnak tartotta a verésnél. Vallomása szerint a gyereket "kihűlve, vizesen, meztelenül" fektették le. Később eszméletlenül találták. Andrew Freund saját bevallása szerint két napig egy nagy bevásárlószatyorban rejtegette a holttestét, mielőtt elásta volna egy közeli erdőben.

A rendőrség munkáját az áldozat kisöccse is segítette. A négyéves Parker elbeszélése szerint a szülei neki azt mondták, hogy a bátyja "leesett a lépcsőn, és sok rajta a bibi". És még azt is elárulta, hogy a szülei azt mondták neki, hogy erről ne beszéljen.

Andrew Freund és az amúgy most éppen héthónapos terhes JoAnn Cunningham most őriuetben vannak, fejenként ötmillió dolláros óvadék fejében szabadulhatnak. A hatóságok kezdeményezték azt is, hogy elvegyék tőlük Parkert, ez ügyben május 30-án tartanak meghallgatást.