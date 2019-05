Átmeneti cserék jöhetnek a fociban is

A FIFA egészségügyi bizottságát vezető Michel D’Hooghe a Times-nak adott interjújában arról beszélt, hogy a nemzetközi szövetség komolyan fontolgatja az átmeneti cserék szabályba foglalását, elsősorban a veszélyes sérülések, elsősorban a fejsérülések szakszerű ellátásának érdekében.

A belga Jan Vertonghen megszédült, megpróbálta folytatni, de végül le kellett cserélni a Tottenham-Ajax BL-elődöntő első meccsén Fotó: IAN KINGTON/AFP

A kérdés aktualitását a keddi Bajnokok Ligája-elődöntője adja. A Tottenham-Ajax mérkőzésen a hazaiak védőjét, a belga Jan Vertonghen-t kellett ápolni egy ütközés után. Az ilyen esetekben az orvosi stábnak gyorsan döntést kell hoznia arról, hogy a játékos tudja-e folytatni a játékot vagy sem, és ez felvet kockázatokat.



Vertonghen végül visszatért a pályára, de 1 perccel később cserét kért, és végül alig tudta saját lábán elhagyni a gyepet. Tipikusan az ilyen esetekben lehetne értelme az ideiglenes cserének, amíg az orvosi csapat felelős döntést tud hozni.

D'Hooghe szerint vizsgálják a kérdést, és komoly érvek szólnak amellett, hogy legyen átmeneti csere a fociban is (mint a legtöbb csapatsportban). Ugyanakkor igaz az is, hogy ez más típusú rizikóval járhat: így például a hirtelen beálló, be nem melegedett játékosok fokozott sérülésveszélynek lehetnek kitéve.

A bizottsági elnök arról is beszélt, hogy a csapatorvosok felelősek a játékosaik egészségéért, ezért nem életszerű felvetés, hogy olyan független egészségügyi testületek döntsenek arról, hogy ki maradhat a pályán, ki nem, amelyeket adott esetben a szövetség delegál az egyes meccsekre.

Vertonghenről egyelőre nem állítottak fel diagnózist, további neurológiai vizsgálatok várnak rá a következő napokban, közölte a Tottenham. Kérdéses egyelőre, hogy a jövő szerdai visszavágón pályára léphet-e Amszterdamban. (Reuters)