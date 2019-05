Felfegyverkezhetnek a floridai tanárok

Két napig tartó vita után helyi idő szerint szerdán a floridai képviselőház is megszavazta a helyi szenátusban már a múlt héten elfogadott törvényt, mely lehetővé teszi a tanároknak, hogy fegyvert viseljenek a munkahelyükön.

Ez egyelőre még fakultatív, a fegyverviselést önként vállaló tanároknak előbb 144 órás kiképzésen kell részt venniük és vizsgát is kell tenniük.

A demokrata képviselők többsége nemmel szavazott, azt állítva, hogy a tanintézményekben lévő fegyverek számának növelése fokozott kockázatnak teszi ki a gyerekeket, növelni fogja a téves fegyverhasználat veszélyét, és az előítéletek miatt növelheti az afroamerikai diákok elleni erőszakot.

Floridában tavaly február, a 17 halálos áldozatot követelő parklandi iskolai mészárlás óta erősödött fel a tanárok felfegyverzését követelők mozgalma. Donald Trump amerikai elnök akkor azzal érvelt, hogy ha a tanároknak lett volna fegyverük, akkor jobban meg tudták volna védeni magukat és a diákokat. Florida republikánus kormányzója, Ron DeSantis osztja Trump nézeteit, így szinte biztosan alá is fogja írni a szerdán elfogadott törvényt, mely így életbe is léphet. (Via MTI)