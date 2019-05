Mozizókat fertőzhetett egy kanyarós nő Kaliforniában

Járványveszélyre figyelmeztetett szerdai cikkében a Los Angeles Times. A lap értesülései szerint a Bosszuállók: Végítélet múlt péntek hajnali bemutatóját egy kanyarós beteg is végignézte a kaliforinai Placentiában. A huszas éveiben járó nő nem tudta, hogy beteg, még dolgozni is bejárt, és orvosi rendelőben is várakozott.

Az AMC mozi a kaliforniai Placentiában. Ide tért be a Bosszúállók: Végítélet premierjére egy kanyarós beteg. Fotó: Google Street View

A helyi KTLA tévéadó értesülései szerint a nő egy külföldi útján betegedhetett meg, a kaliforniai Orange megyében ő az első kanyarós beteg. Ez viszont hamarosan változhat: a kanyaró cseppfertőzéssel, gyorsan terjed, egy zárt moziteremben töltött három óra bőven elég lehet egy járvány kirobbantásához. (Via The Sacramento Bee)