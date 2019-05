Privát Facebook-csoportokban szervezik az iraki és szíriai műkincsek elrablását

A Facebookon, privát csoportokban kereskednek lopott műkincsekkel, tárta fel a BBC akadémikusokkal közösen folytatott oknyomozása. A Facebook a BBC nyomozása után 49 ilyen csoportot már el is távolított hálózatából.

A BBC nyomozása azt is feltárta, hogy az elvileg fokozott fellépés ellenére továbbra is nagy mennyiségben csempésznek ókori műkincseket háború dúlta Irakból és Szíriából Törökországba.

A brit közszolgálati tévé riportja szerint a Facebookon ajánlottak eladásra olyan római mozaikpadlót, amely akkor még a helyén volt Szíriában. Ezekre az oldalakra Amr al-Azm régészprofesszor hívta fel a figyelmüket. Al-Azm a polgárháború miatt elhagyni kényszerült Szíriát, jelenleg az ohiói Shawnee Állami Egyetem oktatója.

Al-Azm az elmúlt két évben több száz Facebook-csoportot túrt át, köztük több privát csoportot is, melyekben ilyen, még jelenleg is Irakban vagy Szíriában levő műkincseket kínálnak eladásra több ezer csoporttagnak. Ezekben a csoportokban a tagok még tippeket is adnak egymásnak, hogy hogyan érdemes kiásni a földből az ellopandó műkincseket. És hasznos tanácsokat arról, hogy hogyan kerüljék el azt, hogy a beomló régi sírkamrák maguk alá temessék a műkincstolvajokat. (Via BBC)