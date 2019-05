Véletlenül 80 milliót utaltak egy faddi rokkantnyugdíjasnak, aki rögtön meglépett Németországba

Egy cég már évek óta havi kártérítést fizetett H. Terézia számlájára, de 2016 októberében a szokásos 267 euró helyett véletlenül az összeg ezerszeresét, azaz több mint 80 millió forintot utalt át a faddi rokkantnyugdíjasnak. A Blikk beszámolója szerint három nap alatt három részletben kivette a teljes összeget, majd Németországba utazott. Előtte még alaposan bevásárolt, ugyanis később egy bőröndnyi készpénz mellett két X6-os BMW-t is találtak nála, amikor elfogták Passauban.

A lap beszámolója szerint a nő a bíróság előtt most azt mondta, hogy bár feltűnt neki, hogy abban a hónapban kicsit nagyobb összeget kapott a cégtől, de nem tartja sikkasztásnak. Elmondása szerint abban a tudatban vette fel az összeget, hogy a cég elmúlt tíz évben elmaradt járandóságát fizette ki. Azonban a cég szerint ők többször is figyelmeztették az asszonyt, felszólítást is küldtek neki.

A rendőrök végül pénzt, két BMW-t is lefoglaltak az asszonytól, aki májusban szabadult a börtönből. A lap szerint a nőre két év börtönt kértek, és a hiányzó 22 millió mellett a késedelmi kamatot is behajthatják rajta. A nő a bíróságon azt mondta, hogy hajlandó lenne megtéríteni a kárt, csak nem képes rá. Mivel fellebbezett az ítélet ellen, a per júliusban folytatódik.