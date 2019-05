A vezető hír az MTVA egyperces híradójában: új kampányfilmmel jelentkezett a Fidesz

Többször bemutattuk már a közmédiás propagandagépezet egyik legnehezebben kikerülhető fegyverét, az egy perces híradót, amibe akaratlanul az is belefuthat, aki amúgy odafigyel arra, hogy még véletlenül se kattintson az MTVA hírcsatornájára.

Az egyperces híradót ugyanis a sportcsatornán közvetített meccsek félidejében is bevetik, így a gyanútlan néző sokszor már csak későn kapcsol, és mire a távirányítóért nyúl, már kapja az aznapi egyperces hergelést és riogatást. (Tavaly, a világbajnokság ideje alatt részletesen végigvettük, hogy közmédia hogyan volt képes a legprimitívebb módon végig migránsozni az év sportünnepét.)

Szombat este viszont ha lehet, sikerült még tovább csiszolni ezt a műfajt, amikor a Ferencváros-Újpest bajnoki meccs félidejébe elhelyezett egyperces villámhíradó első híre annyi volt, hogy új kampányvideóval jelentkezett a Fidesz, majd röviden be is mutatták azt (eredetiben ez a közmédia honlapján is látható, ezen a linken 1:15.20-ig kell tekerni.)

Az egyperces hírblokk közel felét kitevő beszámolónak a végére még befért az elég egyértelmű üzenet is:

Azt, hogy 30 évvel a rendszerváltás után hogyan jutott idáig a magyar közmédia, nemrég egy vlogban meséltük el részletesen, érdemes azt is megnézni.